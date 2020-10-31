PlayStation VR'ı Olanlara PlayStation 5 Müjdesi: Bedava Gelecek!

Sony, PlayStation VR'ı olan kullanıcılara, satın aldıkları PlayStation 5'leriyle kullanmaları için ücretsiz kamera adaptörü vereceğini duyurdu.

  • Ercan Uğurlu
PSVR'ı Olanlara PS5 Müjdesi: Bedava Gelecek!

Sony, yaptığı açıklamada PlayStation VR hayranlarının yeni nesil konsola geçtikten sonra da sanal maceralarına devam edebileceklerini duyurdu. Şirket, PlayStation 5 12 Kasım'da piyasaya çıktığında, PlayStation VR sahiplerine satın aldıkları PS5'leriyle kullanmaları için ücretsiz bir kamera adaptörü verecek.

Peki, PlayStation VR sahipleri ücretsiz PSVR adaptörünü nasıl edinecekler?

Bunun için bazı bilgilere ihtiyacınız olacak. Öncelikle Sony'nin hazırladığı PS5 – PSVR adaptör talep sayfasına buradan girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bot olmadığını doğruladıktan sonra sizden ilk adımda PSVR işlemcisinin seri numarası istenecek. PlayStation VR'ın kutusunun arkasındaki seri numarasını buraya girin. Sonrasında da yine birtakım kişisel bilgilerin de yer aldığı sayfayı doldurduğunuzda, PSVR'ınızı PlayStation 5'te de kullanmaya devam edebileceğiniz adaptör yönlendirmesini sağlayabileceksiniz.

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