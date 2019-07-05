Popüler Uygulamadan Çıkan Kötü Sürpriz
Bir popüler uygulamanın daha, kullanıcıların arkasından işler çevirdiği ortaya çıktı!
Mobil teknoloji firması Upstream, popüler uygulama 4shared'in Android'li cihazlarda "görünmez reklam" sunma, sahte tıklamalar, ücretli hizmet satın alma gibi şüpheli davranışlarda bulunduğunu keşfetti.
Firmanın güvenlik platformu Secure-D, uygulamanın başlattığı 114 milyon şüpheli mobil para aktarımını algıladı ve engelledi. Bu aktarımlar, 17 ülkedeki 2 milyon eşsiz cihazdan başlatıldı. Upstream bu işlemleri durdurmamış olsaydı, kullanıcılar farkında olmadan ücretli hizmetlere üye olacak ve toplam 150 milyon dolar maliyete katlanacaklardı. Halen devam eden şüpheli etkinliğin çoğunlukla Brezilya, ardından Endonezya ve Malezya'dan geldiği belirtiliyor.
4shared, video ve ses depolamaya yarayan, popüler bir Android uygulaması. Play Store'da 100 milyondan fazla kez indirilen uygulama, Avusturya'da kategorisinde ikinci, İtalya'da yedinci ve İsviçre'de onuncu konumda. Uygulama bu sene nisan ayında aniden mağazadan kaldırılmış, ertesi gün geri dönmüştü. 5 milyondan fazla kez indirilen yeni uygulama, bu şüpheli etkinliğin sorumlusu olan kodları içermiyor. Ancak önceki sürümü yükleyen 100 milyon kullanıcı, bundan etkilenmiş durumda.
Uygulamanın eski sürümü, Secure-D incelemesine göre otomatik tıklamaların yanında, kullanıcının iznini aldıktan sonra İngiliz Virgin Adaları'ndaki sunuculara kişisel bilgi gönderiyor. İncelemeye göre 4shared, şüpheli hareketleri sergilerken bilinen uygulamaların ismini kullanarak kendi kimliğini gizlemeye çalışıyor.
4shared'i cihazınıza yüklediyseniz, hemen kaldırmanız öneriliyor. İncelemenin detayları için tam rapora buradan ulaşabilirsiniz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın