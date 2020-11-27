PS5 Arayüz Özellikleri Neler? PS5 Arayüzünü Detaylarıyla İnceledik!

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in arayüz özellikleri neler? İşte PlayStation 5'in oyunculara sundukları ve bilmeniz gereken her şey!

  • Ercan Uğurlu
Oynat PS5 arayüz özellikleri neler? Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in arayüz özellikleri neler? İşte PlayStation 5'in oyunculara sundukları ve bilmeniz gereken her şey!

Ve PlayStation 5! Sony, oyun severleri sonunda yeni nesil oyun konsolu ile tanıştırdı. Bildiğiniz gibi PlayStation 5 ülkemizde de kısa bir süre önce piyasaya çıktı. Daha önce PlayStation 5'in sahip olduğu özellikleri, oyun sürelerini ve performansını değerlendirmiş ve PlayStation 5 incelemesinde sizlere anlatmıştık hatırlarsanız. Eğer izlemediyseniz PlayStation 5 incelemesini de buradan görebilirsiniz.

Bu defa ise PlayStation 5'in arayüzüne yakından bakacağız. PlayStation 4'ten neler farklı, yeni arayüzün avatajları neler, hep birlikte adım adım gezerek yakından inceleyeceğiz. O halde sözü çok uzatmadan hemen konsola girişi yapalım. Hemen yukarıdaki videoda izleyebilirsiniz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
63. Grammy Ödülleri adayları belli oldu
BİM 27 Kasım 2020 aktüel kataloğunda HP laptop, Hometech Tablet, drone ve daha birçok sürpriz ürün...
A101 26 Kasım 2020 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Realme Cep Telefonu fırsatı
EBA TV ders programı (23-27 Kasım) belli oldu! İşte EBA TV ilkokul, ortaokul, lise yayın akışı
Günün En çok Okunanları
PC Oyuncularına, FIFA 21'den Çok Kötü Bir Haber Geldi
Windows PC'ler Sonunda Android Uygulamalarını Çalıştıracak
OPPO'nun Yeni Ucuz Telefonu OPPO A15 Ortalığı Karıştıracak
Black Friday Nedir? Ne Anlama Geliyor? Nelere Dikkat Edilmeli?
Xiaomi, Üç Aylık Gelir ve Net Kâr Beklentilerinin Üzerine Çıktı

 

 