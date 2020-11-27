PS5 Arayüz Özellikleri Neler? PS5 Arayüzünü Detaylarıyla İnceledik!

Ve PlayStation 5! Sony, oyun severleri sonunda yeni nesil oyun konsolu ile tanıştırdı. Bildiğiniz gibi PlayStation 5 ülkemizde de kısa bir süre önce piyasaya çıktı. Daha önce PlayStation 5'in sahip olduğu özellikleri, oyun sürelerini ve performansını değerlendirmiş ve PlayStation 5 incelemesinde sizlere anlatmıştık hatırlarsanız. Eğer izlemediyseniz PlayStation 5 incelemesini de buradan görebilirsiniz.
Bu defa ise PlayStation 5'in arayüzüne yakından bakacağız. PlayStation 4'ten neler farklı, yeni arayüzün avatajları neler, hep birlikte adım adım gezerek yakından inceleyeceğiz. O halde sözü çok uzatmadan hemen konsola girişi yapalım. Hemen yukarıdaki videoda izleyebilirsiniz.
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