Rusya'nın Otonom İntihar Dronu, Zelenskiy'i mi Hedef Alıyordu?

Daily Star'ın haberine göre, Ukrayna'da bir "intihar dronu" bulundu ve potansiyel hedefinin Başkan Volodymyr Zelenskiy olduğu iddia ediliyor. Geleneksel bir insansız hava aracından farklı olarak yapay zeka ile çalışan bu dronlar, hedeflerini kendileri belirleyip patlatıyor ve bir insan operatör tarafından kontrol edilmelerine gerek kalmıyor.
Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko Telegram'da KUB-BLA olarak adlandırılan kamikaze dronun hasar görmüş bir fotoğrafını paylaştı. Dronun üreticisi ZALA Aero, 2019'da ürettikleri dronun "nesneleri sınıf ve tiplerine göre gerçek zamanlı tespit etme ve ayrıştırma" yeteneğine sahip olduğunu söylemişti.
Ulusal Terörizm ve Terörizme Müdahaleler Konsorsiyumu'na bağlı bir araştırma üyesi olan Zachary Kallenborn, bir savaş bölgesinde insansız intihar hava aracının kullanılmasının "savaşta önemli bir gelişme" olduğu konusunda uyarıda bulundu. Kallenborn, "silahlarla birleştirilmiş yapay zekaya sahip bir katil robot kavramı artık gerçek ve halihazırda kullanılıyor" dedi.
1,8 metrelik dron saatte 130 kilometre hızla uçabiliyor ve hedefin üzerinde yaklaşık 30 dakika boyunca havada kalabiliyor.
Gerashchenko tarafından paylaşılan dron fotoğrafları henüz resmi olarak onaylanmadı.
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