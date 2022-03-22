Rusya'nın Otonom İntihar Dronu, Zelenskiy'i mi Hedef Alıyordu?

Ukrayna'da düşürülmüş bir şekilde bulunduğu iddia edilen Rus kamikaze dronu, iddialara göre Zelenskiy'i hedef alıyordu.

Kamikaze Dronu, Zelenskiy'i mi Hedef Alıyordu?

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