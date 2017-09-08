Sammobile: Note 8'i Kandırmak Mümkün Değil
Galaxy Note 8'in yüz tanıma işlevini kandırmayı başardığını gösteren videonun iddiası, Sammobile tarafından böyle "çürütüldü"
Geçen hafta ortaya çıkan bir videoda Galaxy Note 8'in yüz tanıma özelliğinin bir fotoğrafla aldatılabildiği söylenmişti. Ancak videodakilerin aynısını deneyen Samsung fan sitesi Sammobile, Note 8'i kandırmayı başaramadı ve videoda iddia edilenlerin doğru olmadığını ileri sürdü.
Sammobile, hilenin videoda çalışmasının nedeninin telefonun "Satış Modunda" çalışması olduğunu söylüyor. Mağazalarda kullanılan bu mod, telefonun farklı işlevlerini herhangi bir yapılandırmaya gerek olmaksızın göstermeyi kolaylaştırıyor. Siteye göre satıcılar genellikle eski sürüm yazılımları kullanıyorlar çünkü kullanıcıların yanlışlıkla veya kasıtlı olarak cihazı kilitleyip, kullanılmaz hale getirmesini istemiyorlar.
Videodaki adımların aynısını gerçekleştirdiğini söyleyen Sammobile, aynı sonuca hiçbir şekilde ulaşamadığını söylüyor. Site, Galaxy Note 8'in her defasında yüzü algılayamadığına dair bir uyarı mesajı gösterdiğini belirtiyor.
Sammobile, bazı haber sitelerinin telefonu nasıl kandırdığını açıklayamadığını itiraf ediyor, ancak aynısını kendilerinin yapamadığını vurguluyor. Burada yazılım sürümlerindeki bir farklılık veya ilk bakışta görünmeyen bir faktör rol oynuyor olabilir. Yine de Note 8'in yüz tanıma işlevini kandırmanın çok kolay olmadığını bilmek güzel.
Zeynel A. Öztürk
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