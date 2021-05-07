Samsun Galaxy S'in 12 Yıllık Evrimi: Galaxy i7500'den Galaxy S21'e...

Samsung'un bir akıllı telefon devi olmasını sağlayan Galaxy S serisi telefonlar, 12 yıl boyunca nereden nereye geldi. İşte Galaxy S'in 12 yıllık evrimi, 12 yıl içerisinde karşımıza çıkan tüm Galaxy S modelleri...

Samsun Galaxy S'in 12 Yıllık Evrimi

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