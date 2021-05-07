Samsun Galaxy S'in 12 Yıllık Evrimi: Galaxy i7500'den Galaxy S21'e...

Samsung'un amiral gemisi telefonlarını ifade eden Galaxy S serisi, on yıldan fazla bir süredir hayatımızda ve Samsung Galaxy S21 ile doruk noktasına ulaştı. Galaxy S serisi hiç kuşkusuz, Samsung'u dünyanın en büyük akıllı telefon satıcısı haline getiren kahramanlardan da biri, belki de en önemlisi.
Üzerinden 12 yıl geçen Samsung Galaxy i7500, her ne kadar bir S serisi telefon olmasa da, Galaxy S için başlangıç noktası olarak kabul edilebilir. Yıllar boyunca Samsung için büyük bir hit haline gelen, bazen de sendeleyen Galaxy S serisi telefonlar, Apple'ın iPhone'una rakip olabilen ender telefonlardan de biri.
Bu yazımızda, 12 yıl önceki Galaxy i7500'den başlayarak, piyasaya sürülen tüm Galaxy S telefonları bir araya getirdik.
Samsung Galaxy i7500
Yıl 2009 ve aylardan Nisan... Samsung, Android 1.5 Cupcake ile çalışan Galaxy i7500'ü piyasaya sürdü. 5 MP'lik bir kameraya sahip olan Galaxy i7500, 320 x 480 çözünürlük sunan, 3.2 inçlik bir AMOLED ekran ile geliyordu. Geleneksel bir D-pad kullanan cihazın kaputunun altında 528MHz Qualcomm MSM7200A CPU ve ekrana güç veren Adreno 130 GPU bulunuyordu. Galaxy i7500, 8GB dahili depolama alanına ve 128MB RAM'e sahipti.
Nispeten büyük bir 1.500mAh bataryaya rağmen, batarya ömrü hayal kırıklığı yarattı: Yoğun kullanımda sadece 3-4 saat pil ömrü sunabiliyordu ve günde en az 2 kez şarj edilmesi gerekiyordu.
Samsung Galaxy S
Bir sonraki Galaxy cep telefonu bir yıldan biraz daha uzun bir süre sonra Haziran 2010'da çıktı ve Galaxy S efsanesini başlattı. D-pad gitmişti ve Samsung Galaxy S çok daha bilindik bir şekle ve stile sahipti. Ekran daha büyüktü: 4 inçlik Super AMOLED ekran, 480 x 800 çözünürlük sunuyordu.
Galaxy S, başlangıçta Android 2.1 Eclair ile geldi ve 2.3 Gingerbread ile öne çıktı. RAM 512MB'ye yükseltildi, 8GB ve 16GB depolama seçenekleri mevcuttu ve 1GHz Cortex-A8 yonga seti yüksel bir performans sunuyordu. Bir PowerVR SGX540 GPU grafiklerden sorumluydu.
Samsung Galaxy S2
Galaxy S'in hemen ardından Samsung Galaxy S2 geldi. 4.3 inç'e genişletilmiş gelişmiş bir Super AMOLED Plus ekran, daha hızlı bir çift çekirdekli 1.2GHz Exynos 4210 CPU, 1GB RAM ve Mali-400MP4 GPU cihazın ön plana çıkan özellikleriydi.
Nisan 2011'de Android 2.3.4 Gingerbread ile piyasaya çıkan Galaxy S2, en sonunda gücünün ve uzun ömürlülüğünün bir işareti olan 4.1 Jelly Bean'e kadar çıkacaktı. Depolama alanı açısından, 16GB ve 32GB modelleri mevcuttu ve telefon, inceliği, hafifliği ve 1080p video kayıt yetenekleri ile övgü topladı.
Kamera 8 MP'ye yükseltildi ve şimdi bir flaşa da sahipti. 1,650mAh pil neredeyse iki günlük ortalama kullanım için yeterliydi.
Samsung Galaxy S3
Yeni Galaxy S modeli, Mayıs 2012'de Galaxy S3 şeklinde karşımıza çıktı. Galaxy S3 büyük beğeni topladı ve pek çok incelemede "en iyi akıllı telefon" olarak değerlendirildi. Ekran yine daha büyüktü: Süper AMOLED ekran 720 x 1280 çözünürlük sunuyordu, 4,8 inç büyüklüğündeydi.
Telefonun kalbinde dört çekirdekli 1.4GHz Exynos 4412 CPU bulunurken, Mali-400MP4 GPU ve 1GB RAM ona eşlik ediyordu. S3, başlangıçta Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich ile geliyordu.
S2'de olduğu gibi, 8MP kamera arka taraftaydı. Depolama açısından 16GB, 32GB ve 64GB seçenekleri mevcuttu.
Samsung Galaxy S4
İlk Galaxy S modellerinin yakaladığı başarılardan sonra, Samsung Galaxy S4 Nisan 2013'te piyasaya çıktığında büyük bir beklentiyle karşılandı. Galaxy S4, kullanıcılara büyük bir 5 inç Super AMOLED ekran (1080 x 1920 çözünürlüklü), yükseltilmiş bir 13 MP kamera, Android 4.2.2 Jelly Bean ve 2.600mAh kapasiteli pil sunuyordu.
Donanım özellikleri zamanı için oldukça etkileyiciydi: Dört çekirdeği 1.6GHz ve dört çekirdeği 1.2GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir Exynos 5410 CPU, bir PowerVR SGX 544MP3 GPU ve 2GB RAM. Depolama seçenekleri ise 16GB, 32GB ve 64GB idi.
Samsung Galaxy S5
2014 yılında Galaxy S serisi için işler pek de iyi gitmedi. Samsung Galaxy S5 Şubat ayında tanıtıldığında beklenti yine büyüktü ama bu kez büyük fırtınalar kopartmayı başaramadı. Ana özellikler tekrar yükseldi: CPU 2,5 GHz'de daha hızlıydı, ekran daha büyüktü (5,1 inç Süper AMOLED, 1080p), kamera 16 MP'ye yükseltildi ve pil 2,800 mAh kapasite sunuyordu.
Telefonda bir kalp atış hızı sensörü bulunuyordu ve bu sensör, hızlı otomatik odaklama yapabilen kameranın altında konumlanmıştı. Android 4.4.2 ile birlikte gelen Galaxy S5, . IP67 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına da sahipti.
Samsung Galaxy S6 - Galaxy S6 Edge
Galaxy S5 ile beklediğini bulamayan Samsung, yeni bir şeyler yapması gerektiğini biliyordu. Ve bunu Galaxy S6 ile yaptı. Başka bir deyişle Galaxy S6, Galaxy S serisi için gerçek bir geri dönüş cihazı oldu. Özellikle de Galaxy S6 Edge... Galaxy S6 Edge, yenilikçi, kavisli kenarlı bir ekranla iPhone'un gölgesinden çıkmayı başardı.
Galaxy S6 düz bir ekrana sahipken, Galaxy S6 Edge kavisli bir ekranla geliyordu. Her ikisi de 5.1 inç büyüklüğündeydi, 1440 x 2560 QHD çözünürlüğe ulaşıyordu. Kaputun altında, dört 2.1GHz ve dört 1.5GHz hızında çekirdekten oluşan bir Exynos 7420 işlemci yer alıyordu. Bu CPU, Mali-T760MP8 GPU ve 3GB RAM ile desteklenmişti.
Galaxy S6'ların hayal kırıklığı yarattığı nokta ise, Samsung'un bellek kartı yuvasını telefonlardan kaldırması oldu. 32GB, 64GB ve 128GB dahili depolama seçenekleri, bellek kartı ile genişletilemiyordu.
İlk çıkışını Android 5.0.2 Lollipop ile yapan telefonlar, Android 7.0 Nougat'a kadar yükseltildi. 16MP, 4K video çekimi ile OIS ile desteklenen 28mm kameraya 5MP selfie kamerası eşlik ediyordu. 2.550mAh kapasiteli pil ise, biraz düşük kalmış gibiydi.
Samsung Galaxy S7 - Samsung Galaxy S7 Edge
Samsung Galaxy S7'ler, Şubat 2016'da piyasaya çıktığı gibi popüler olmayı başardı. Galaxy S6'nın sağlam temellerini devam ettiren yeni telefonlar, yine bir düz ve bir kavisli ekranlı seçeneklere sahipti. Standart model 5,1 inç Süper AMOLED, S7 Edge ise 5.5 inç Süper AMOLED ekrana sahipti. Her iki model de 1440 x 2560 QHD çözünürlüğü destekliyordu,
S7'nin 12 MP kamerası, kağıt üzerinde düşüş gibi görünse de, yeni geniş diyafram açıklığı, faz algılamalı otomatik odaklama ve optik görüntü sabitleme (OIS) geliştirmeleri, düşük ışıklı çekim koşullarında bile çarpıcı çekimler yapılmasını sağlıyordu.
Snapdragon 820'nin bulunduğu ABD hariç, diğer pazarlarda işlemci olarak sekiz çekirdekli Exynos 8890 kullanılıyordu. Mali-T880 MP12 GPU ve 4GB RAM'in yanı sıra, MicroSD bellek kartı desteği de geri döndü. Dahili depolama seçenekleri 32GB ve 64GB idi.
Telefonun oldukça büyük 3.000mAh bataryası (Quick Charge 2.0 destekli) bir günlük şarj sunabiliyordu. Kasanın ara kısmında cam kullanılmıştı ve telefon, IP68 sertifikası ile geliyordu.
Samsung Galaxy S8 - Samsung Galaxy S8 Plus
Düz, kavissiz ekranlara tamamen veda zamanı gelmişti ve bu veda, yeni Galaxy S8'ler ile gerçekleşti. Samsung Galaxy S8 ve daha büyük olan Galaxy S8 Plus, akıllı telefon tasarımında da önemli değişimlere yol açtı. Öncelikle, ana ekran tuşu tarihe karıştı ve "sonsuz ekran" kavramı ile tanıştık.
Daha küçük çerçeveler sayesinde daha fazla ekran alanı sunan Galaxy S8'ler, yeni 18,5: 9 en boy oranına taşındı. Her iki telefonun da ekranları kavisliydi; Galaxy S8 5,8 inç ve Galaxy S8 Plus 6,2 inç boyutlu, 1440 x 2960 çözünürlüklü ekrana sahipti.
İki telefonda da arka kamera 12 MP çözünürlük sunuyordu. Exynos 8895 sekiz çekirdekli işlemciye (veya ABD'de Snapdragon 835'e) 4 GB RAM eşlik etti. IP68 sertifikası yerinde duruyordu. Sunulan tek depolama seçeneği 64GB idi. MicroSD desteği sunulmaya devam edildi.
Galaxy Note 7'nin yanan bataryalarının gölgesinden kurtulmak isteyen Samsung, bataryayı küçük tuttu ve 3.000mAh ile yetindi.
Samsung Galaxy S9 - Samsung Galaxy S9 Plus
2018'in Galaxy S9 serisi, Galaxy S8'in yarattığı fırtınayı tekrarlayamadı ama başarısız olduğu da söylenemez. Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus harika telefonlardı ama çok da tanıdık görünüyorlardı. Tasarım açısından Galaxy S8 serisinden neredeyse farksızdı. Donanım özellikleri ise tabii ki yükseltilmişti.
Galaxy S9 arka kamerası iki diyafram açıklığı ayarı arasında geçiş yapabiliyordu. Bu, neredeyse 10 yıl önceki Nokia N86'dan beri görülmemiş bir özellikti. S9 Plus ise 2x zum kameraya sahipken, bu çift kamera düzeni çok beğenilmişti. Hoparlör yükseltmesi başka bir gecikmiş yenilikti; artık telefonlarda çift hoparlör bulunuyordu.
Parmak izi sensörü, S8'ler gibi yine arkadaydı. Ama bu kez daha ergonomik bir konuma taşınmıştı.
S9 serisinden başlayarak, sonraki tüm Galaxy S modelleri halen satın alınabiliyor. Bu yüzden onlardan çok da detaylı olarak bahsetmeyeceğiz.
Samsung Galaxy S10 - Samsung Galaxy S10 Plus - Samsung Galaxy S10e
Samsung Galaxy S10 serisi, Galaxy S serisinin 10. yıl dönümünü müjdeliyor. Öncelikle Galaxy S10 serisi, ilk kez 3 model olarak piyasaya sürüldü. Galaxy S10, birkaç ilke imza attı.
Standart Galaxy S10'un yanında daha büyük olan Galaxy S10 Plus ve yeni, uygun fiyatlı 'bütçe amiral gemisi' varyantı Galaxy S10e ile birlikte gelen S10 serisi, kamera paketini üçüncü bir ultra geniş lensle genişletti ve son olarak bir ekran içi parmak izi sensörünü pakete ekledi. Ayrıca, öne bakan kamerayı bir köşeye sıkıştırılmış bir delik içine sokarak, üst çerçeveden de kurtuldu. Hatta S10 Plus, ön kamerayı da ikiledi.
Samsung Galaxy S20 - Samsung Galaxy S20 Plus - Samsung Galaxy S20 Ultra
2020 yılında Samsung, Galaxy S20 serisi ile birlikte geleneksel model isimlendirme sisteminden vazgeçti; S10'dan S20'ye sıçramayı tercih etti. Bu kez seride bir "bütçe dostu" model yok. Bunun yerine "gerçek üst seviye" bir cihaz olan Ultra modeli geliyor.
Galaxy S20 ve Galaxy S20 Plus büyüklük haricinde benzer özelliklere sahip. Ama gerçek bir üst düzey cihaz istiyorsanız, bir dizi arka kamera, büyük bir 6,9 inç ekran ve dev gibi bir 5.000 mAh bataryaya sahip olan Samsung Galaxy S20 Ultra ön plana çıkıyor.
Samsung Galaxy S21 - Samsung Galaxy S21 Plus - Samsung Galaxy S21 Ultra
Samsung, görünüşe göre Galaxy S21 serisini piyasaya sürmek için sabırsızlanıyordu, çünkü telefonlar normalden bir ay önce 14 Ocak 2021'de duyuruldu..
Standart S21 ve S21 Plus'taki ekram çözünürlüğü Full HD +'a düşürüldü ve kasanın arkası camdan Glasstic adı verilen bir plastik malzemeye çevrildi. Ancak, Snapdragon 888 veya Exynos 2100 yonga seti (bölgeye bağlı olarak) ile donatıldıkları için, her üç modelin de en üst düzeyde gücü olduğu kesin.
Her üç modelin de en az üç kamerası var, Samsung Galaxy S21 Ultra 10x optik yakınlaştırma aralığı için 108MP ana lens ve iki telefoto kamera dahil olmak üzere bunu dörde yükseltiyor.
S21 Ultra, QHD + ekran, 16 GB'a kadar RAM (diğer ikisinde 8 GB'a kıyasla), daha büyük 5.000 mAh pil ve ilk olarak S serisinde gördüğümüz S Pen desteği ile geliyor. Ama bu kalemi, Samsung Galaxy S21 Ultra için ayrı olarak satın almanız gerekiyor ve telefonda bir S Pen yuvası bulunmuyor.
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