Samsun Galaxy S'in 12 Yıllık Evrimi: Galaxy i7500'den Galaxy S21'e...

Samsung'un bir akıllı telefon devi olmasını sağlayan Galaxy S serisi telefonlar, 12 yıl boyunca nereden nereye geldi. İşte Galaxy S'in 12 yıllık evrimi, 12 yıl içerisinde karşımıza çıkan tüm Galaxy S modelleri...