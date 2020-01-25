Samsung, AirDrop'a Rakip Bir İşlev Geliştiriyor

XDA Developers'a göre Samsung, cihazlarınız arasında dosya göndermeye yönelik bir işlev üzerinde çalışıyor. Quick Share adlı dair işaretler, elinde bir Galaxy S20 Plus 5G olduğunu iddia eden bir kaynağın sağladığı bir APK dosyası sayesinde ortaya çıktı.
İşlev, Apple'ın AirDrop'unda olduğu gibi dosyaları iki Galaxy telefonu arasında aktarmayı kolaylaştıracak. İşlevin dosyaları sadece kişilerinizle mi, yoksa yakındaki herkesle mi paylaşabileceğini seçmeniz mümkün olacak. İşlevi kullanarak desteklenen dosyaları yakındaki SmartThings cihazlarına akış yapabileceksiniz. Bunun için dosyayı önce geçici olarak Samsung Cloud'a yüklemeniz gerekecek. Bu nedenle bu işlev, dosya başına 1GB ve günde 2GB veriyle sınırlandırılacak.
Henüz resmi olarak duyurulmayan işlevin eski Samsung telefonlarına gelip gelmeyeceği bilinmiyor. 11 Şubat'taki Galaxy Unpacked etkinliğinde ayrıntıları öğrenme fırsatımız olabilir.
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