Samsung, AirDrop'a Rakip Bir İşlev Geliştiriyor

Keşiflere göre Samsung, Android'in cihazlar arası dosya paylaşımdaki eksikliğini işte böyle dolduracak!

Samsung, AirDrop'a Rakip Bir İşlev Geliştiriyor

XDA Developers'a göre Samsung, cihazlarınız arasında dosya göndermeye yönelik bir işlev üzerinde çalışıyor. Quick Share adlı dair işaretler, elinde bir Galaxy S20 Plus 5G olduğunu iddia eden bir kaynağın sağladığı bir APK dosyası sayesinde ortaya çıktı.

İşlev, Apple'ın AirDrop'unda olduğu gibi dosyaları iki Galaxy telefonu arasında aktarmayı kolaylaştıracak. İşlevin dosyaları sadece kişilerinizle mi, yoksa yakındaki herkesle mi paylaşabileceğini seçmeniz mümkün olacak. İşlevi kullanarak desteklenen dosyaları yakındaki SmartThings cihazlarına akış yapabileceksiniz. Bunun için dosyayı önce geçici olarak Samsung Cloud'a yüklemeniz gerekecek. Bu nedenle bu işlev, dosya başına 1GB ve günde 2GB veriyle sınırlandırılacak.

Henüz resmi olarak duyurulmayan işlevin eski Samsung telefonlarına gelip gelmeyeceği bilinmiyor. 11 Şubat'taki Galaxy Unpacked etkinliğinde ayrıntıları öğrenme fırsatımız olabilir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Naci Görür ve Şener Üşümezsoy Elazığ depremi için ne demişti?
Vedat Milor'un Vedat Muriqi tweet'i sosyal medyanın gündeminde
Eski ehliyet yenileme süresi uzatıldı! İşte ehliyet yenileme süresi ve son başvuru tarihi
Ünlü astronottan şaşırtan açıklama: Uzaylılar aramızda olabilir
Günün En çok Okunanları
Elazığ'da 6.8 büyüklüğündeki depremde son durum
Apple'ın Safari Açığını Google Buldu!
Philips, 2020'nin İlk Çeyreğinde 5 Yeni TV Tanıtacak
Samsung Galaxy S20 Kalıpları Videoda
Bilgisayarınız Bir Zombi Cihaz Olabilir! İşte Çözümü!

 

 