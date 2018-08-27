Samsung, Galaxy Note 7'yi Geçmişinden Sildi

Samsung, Galaxy Note 7 faciasını tamamen unutmak ve unutturmak için Note serisini "tarihten" de sildi!

Samsung, Galaxy Note 7'yi geçmişinden sildi

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Samsung, Galaxy Note 7'yi Geçmişinden Sildi

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