Samsung, Galaxy Note 8 Üzerinde Linux Çalıştırdı!

Galaxy Note 8 üzerinde Linux çalıştıran Samsung, bunu gösteren bir de video paylaştı!

Oynat Samsung, Galaxy Note 8 Üzerinde Linux Çalıştırdı! Galaxy Note 8 üzerinde Linux çalıştıran Samsung, bunu gösteren bir video paylaştı!

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