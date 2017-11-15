Samsung, Galaxy Note 8 Üzerinde Linux Çalıştırdı!
Galaxy Note 8 üzerinde Linux çalıştıran Samsung, bunu gösteren bir de video paylaştı!
Samsung'un DeX platformu üzerinde Linux dağıtımlarını çalıştırma işiyle bir süredir ilgilendiği biliniyor. Firmanın bununla hedeflediği şey oldukça basit: Telefonunuzu dilediğinizde masaüstü PC gibi kullanabilmeniz.
Bu fikrin yeni olduğu söylenemez ancak firma, DeX aksesuarı üzerinden Linux çalıştıran Galaxy Note 8'in videosunu paylaştı. Henüz herkese açık olarak yayınlanmayan videoda Linux'un telefon üzerinde nasıl işlediği izlenebiliyor. İlk olarak cihazı DeX istasyonuna bağlıyorsunuz ve bunun ardından Linux'u telefondaki bir uygulamadan başlatıyorsunuz.
Telefonu masaüstü PC'ye benzer biçimde kullanmanızı sağlayan işlevler, bazı amiral gemisi telefonlarda zaten var ancak bunlar, Linux yerine Android ortamını büyük ekrana uyarlıyorlar.
Yeni işlevi kurcalayıp ondan faydalanmak isteyen geliştiriciler, geliştirme araçları hazır olduğunda bildirim almak için buradan kaydolabiliyorlar. Samsung, işlevin ne zaman herkese açılacağını ise paylaşmadı.
Zeynel A. Öztürk
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