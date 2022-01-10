Samsung Galaxy S21 FE 5G Ön İncelemesi

Evet, Samsung'un Galaxy S21 serisinin yeni üyesi Galaxy S21 FE 5G modeli uzunca bir zamandır bekleniyordu. Galaxy S22 serisinin tanıtılmasına çok kısa bir süre kala bu telefonu ülkemizdeki kullanıcılarla buluşturan Samsung, yeni FE modeli ile Galaxy S21'in tasarımını takip ediyor.
İlk olarak söze tasarımla başlayacak olursak, tasarımıyla Galaxy S21 çizgisini takip ettiğini söyleyebileceğimiz Galaxy S21 FE 5G, ikonik çerçeve tasarımıyla bütüncül bir görüntü sağlıyor. 4 farklı renk seçeneğiyle satışa sunulan Galaxy S21 FE 5G'yi beyaz, gri, mor ve yeşil renk seçenekleriyle bulabiliyorsunuz.
Galaxy S21 FE 5G arka yüzünde, Samsung'un bir süredir özellikle premium orta sınıf akıllı telefonlarında da kullandığı gibi Glasstic diyebileceğimiz kaliteli plastik malzemeyi kullanıyor. Elde güzel duran ve kaliteli his uyandıran telefonun sağ kenarında güç ve ses düğmeleri bulunuyor. Stereo ses de bu telefonda atlanmamış. Hem üst hem alt kenarda yer alan hoparlörlerle stereo ses sağlayan telefonda 3.5 mm kulaklık bağlantısı yer almazken, yine alt kısımda USB-C bağlantısını görebiliyoruz. Bu arada telefonun kutusundan da yalnızca USB-C kablosunun çıktığı bilgisini verelim. Yani şarj etmek için ayrıca bir adaptöre ihtiyacınız olacak.
Galaxy S21 FE 5G'nin ekranı 6.4 inç boyutunda olurken panel tıpkı Galaxy S21 modeli gibi Dynamic AMOLED 2X'ten oluşuyor. 120Hz tazeleme hızı ve HDR10+ özelliklerini bulunduran telefonda, ekran çözünürlüğü ise 1080x2400 piksel. Ekran koruması olarak yine Corning Gorilla Glass Victus yer alıyor ve ekran yine 20:9 en – boy oranına sahip. Ön inceleme sonucunda, ilk intiba olarak telefonun güzel bir görüntü sunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten Samsung'un telefonlarında ekran konusunda ne kadar hassas olduğunu artık bilmeyen yok.
Peki, Galaxy S21 FE 5G, teknik tarafta ne gibi özellikler sunuyor? Daha önce defalarca kez karşılaştığımız ayrım S21 FE'de bir kez daha karşımızda. Telefonun hem Snapdragon 888 işlemci hem de Exynos 2100 işlemci seçeneği bulunuyor, fakat bu telefonu da yine ülkemizde Exynos işlemci ile satın alabileceksiniz. Bu anlamda orijinal Galaxy S21 ile arasında fark yok. İşlemci özelinde Galaxy S21 ile aynı performansı sağlayan Galaxy S21 FE, 8 çekirdekli bu işlemcisine ek olarak 8 GB RAM desteği sağlıyor. Elbette Galaxy S21 FE'nin performansına ilişkin notlarımızı daha sonra detaylı incelemede paylaşmak daha doğru olacak.
Elimizdeki S21 FE'nin depolama kapasitesi 128 GB olurken, ne yazık ki orijinal S21'de olduğu gibi bu modelde de herhangi bir microSD kart desteğinin bulunmaması üzücü oluyor. Bataryaya geldiğimizde ise Galaxy S21'e göre bu alanın biraz daha genişletildiğini söyleyebiliriz. 4500 mAh kapasitesinde bataryanın kullanıldığı S21 FE'de 25 watt kablolu şarj, 15W kablosuz şarj desteği yer alıyor ve öte yandan kablosuz şarj paylaşımı da yapılabiliyor.
Kameralara geldiğimizde Galaxy S21'e kıyasla en temel farklılığın burada yaşandığını görüyoruz. Lens bakımından Galaxy S21 gibi yine 3'lü kamera kurulumunu bulunduran Galaxy S21 FE 5G'de, özellik bakımından ise bazı sadeleştirmelere gidilmiş.
Telefonun ana kamerasında pek farklılık yok. Ana kamera yine 12 MP olurken, bu kamera f/1.8 diyafram, Dual Pixel faz algılamalı otofokus ve OIS desteği yer alıyor. Ultra geniş açılı kamera da yine 12 MP şeklinde karşımıza çıkarken, en önemli fark telefonun telefoto lensinde karşımıza çıkıyor. Galaxy S21'in telefoto lensi 64 MP ölçüsünde olurken, Galaxy S21 FE 5G'de 8 MP şeklinde telefoto kamera yer alıyor. Dolayısı ile bu kamera ile yapılacağınız çekimler S21'den daha düşük çözünürlükte olacak. Ancak 30x'e kadar yakınlaştırma yapma olanağınız mevcut.
Kamera performansı olarak bu aşamada Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus ile karşılaştırılabilir ölçüde benzerlik olduğunu söyleyebileceğimiz Galaxy S21 FE, ön kamera ise önemli bir sıçramada bulunuyor. Telefonun ön kamerası 32 MP ölçüsünde fotoğraflar çekebiliyor. Kamera örneklerinden daha sonra detaylı inceleme videosundan bahsedeceğiz.
Kamera konusunda bir diğer sadeleştirme ise Galaxy S21 FE'nin video aşamasında karşımıza çıkıyor. Galaxy S21'in 8K video kaydedebiliyor olmasına karşın Galaxy S21 FE, 4K kayıt imkanına sahip. Elbette 8K video kaydetmek ne derece önemli tartışılır, ancak Galaxy S21 FE'de bu özellik yok.
Sonuç
Ön inceleme notlarımızı toplayacak olursak sonuç olarak Galaxy S21 FE 5G modelinin, orijinal Galaxy S21'in pek çok önemli özelliğini bünyesinde toplayan bir telefon olduğunu söylemek mümkün. Performans testlerini daha sonra detaylı incelemesinde paylaşacağız, fakat kapatmadan önce fiyat olarak da değerlendirecek olursak, S21 FE'nin, orijinal Galaxy S21'den fiyat avantajı sunmadığını söyleyebiliriz. Zira Galaxy S21 FE, şu an elimizdeki 128 GB'lı modeliyle 10 bin 999 TL fiyatla bulunabiliyor. Orijinal Galaxy S21 5G modelini ise 10 bin 235 TL fiyatla bulmak mümkün. Bu anlamda seçim arifesinde sanki orijinal S21 modeli daha mantıklı bir karar olacaktır demek pek tabii ki mümkün. Ancak bu konuyu da yine detaylı inceleme videomuzda ele alacağız.
Samsung Galaxy S21 FE Teknik Özellikleri
- İşletim Sistemi: Android 12
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888 5G
- Ekran: 6.4 inç Dynamic AMOLED 2X (1080x2400)
- RAM: 8 GB
- Depolama Alanı: 128 GB
- Artırılabilir Hafıza: Yok
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 12 MP, 8 MP, 12 MP
- Batarya: 4500 mAh
- Su Dayanıklılığı: IP68
- Boyutlar 155 x 74 x 7.9
- Ağırlık: 177 gram
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