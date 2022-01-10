Samsung Galaxy S21 FE 5G Ön İncelemesi

Samsung'un uzun zamandır beklenen Galaxy S21 Fan Edition modeli sonunda ülkemizde satışa çıktı. Peki, Samsung Galaxy S21 FE ne gibi özelliklere sahip ve fiyatı ne kadar? İşte Galaxy S21 FE ön inceleme raporumuz!

  • Ercan Uğurlu
Oynat Samsung Galaxy S21 FE ön inceleme Samsung'un uzun zamandır beklenen Galaxy S21 Fan Edition modeli sonunda ülkemizde satışa çıktı. Peki, Samsung Galaxy S21 FE ne gibi özelliklere sahip ve fiyatı ne kadar?

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