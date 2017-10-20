Samsung, Galaxy S8 ve Note8'e Linux Getiriyor
Samsung DeX'in erişimine Linux da katılacak, ayrıca oyunlar için yeni bir platform haline gelecek
Samsung DeX zaten kullanıcıların telefonlarından Windows 10'a sınırsız erişim sağlamasına yardımcı oluyordu. Şimdiyse şirket Galaxy S8 ve Note8 için Linux kontrolü de sağlamak istiyor.
DeX, monitörünüze bağlayabildiğiniz, telefonunuz için portatif bir yerleştirme istasyonu. Cihaza klavye ve fare de bağladığınızda Windows 10 çalıştırabilen minik bir masaüstünüe sahip oluyorsunuz. Şu an Windows 10'u destekleyen sistem yakında tam kapsamlı şekilde Linux'u da destekleyecek.
DeX, Galaxy ve Linux kombosu özellikle sürekli konum değiştiren geliştiricilerin çok içine yarayacaktır. Şimdilik uygulama sadece deneme sürümünde, yani Linux'u bu set ile kurmak için biraz daha beklemeniz gerekiyor.
Telefon, klavye, fare ve oyun!
Samsung, DeX'in oyun alanında da çok kullanışlı olduğunun altını çizdi ve bazı mobil oyunların monitörde tam ekran çözünürlükte, klavye ve fare ile oynanabileceğini vurgulardı. Hatta şirket, Vainglory, Survival Arena, BombSquad ve Lineage 2 Revolution gibi oyunların DeX'i özel olarak destekleyeceğini açıkladı.
Ali Ruhi Öztürk
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