Samsung, Note 7'nin Maddelerini Tekrar Kullanacak!
Samsung, geri toplatılan ve artık işlev görmeyen Galaxy Note 7'lerin içerisindeki maddeleri tekrar kullanmak için düğmeye bastı!
Samsung bugün Galaxy Note 7'den geri dönüştürdüğü parçaları Galaxy Note Fan Edition'da kullanma planlarını duyurdu.
Patlayan bir telefonun parçalarını kullanmanın tehlikeli olabileceğini düşünüyorsanız meraklanmayın. Firma, Note 7'nin patlamasının sorumlusu olan pilleri tekrar kullanmayacak. Samsung'un basın açıklamasına göre firma "OLED ekran modülleri, bellek yarıiletkenleri, kamera modülleri" gibi parçaları toplayacak. Firma, kobalt, bakır, gümüş ve altın gibi değerli maddeleri de Note 7'den çıkarıp kullanmayı planlıyor.
Samsung, bu maddelerden 157 ton çıkaracağını tahmin ediyor. Buradan Galaxy Note 7'nin ne kadar büyük bir çapta üretildiği anlaşılıyor.
Note 7'nin pili değiştirilerek güvenli hale getirilmiş sürümü Galaxy Note Fan Edition, şu an sadece Kore'de satılıyor. Firma bu telefonu diğer kıtalara getirip getirmeyeceğinin kararını "daha sonra" vereceğini söylemişti. Belki de Samsung'un Note 7'yi geride bırakıp Ağustos'ta piyasaya sürüleceği iddia edilen Galaxy Note 8'e odaklanması daha iyi olacak.
Zeynel A. Öztürk
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