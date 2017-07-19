Samsung, Note 7'nin Maddelerini Tekrar Kullanacak!

Samsung, geri toplatılan ve artık işlev görmeyen Galaxy Note 7'lerin içerisindeki maddeleri tekrar kullanmak için düğmeye bastı!

Samsung, Note 7'nin Maddelerini Tekrar Kullanacak!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Gençleri Siber Suçlu Olmaya Ne Teşvik Ediyor?
Samsung, Note 7'nin Maddelerini Tekrar Kullanacak!
Radyonom Uygulamasıyla Eğlenceli Bir Müzik Deneyimi
"Birkaç yılda bir saat değiştirmeye alışacaksınız!"
Epin.com.tr ile Bigpoint Güçlerini Birleştiriyor

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir