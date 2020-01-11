Samsung Telefonlarda Kaynağı Şüpheli Yazılım

Birkaç gün önce Reddit'te ortaya çıkan bir konu başlığında Samsung'un tüm Android'li telefon ve tabletlerine casus yazılım yüklediğinden bahsediliyor. Buna Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 gibi üst seviye Samsung telefonları da dahil.
Samsung'un Android'li cihazlarında bulunan "Cihaz bakımı" (Device care) bölümündeki Storage Scanner işlevinin bir "casus yazılım" olduğu söyleniyor. Bunun nedeni, Samsung'un bu işlevi geçmişi pek iyi olmayan Çinli firma Qihoo 360'tan alması.
Çinli firmanın itibarının yerle bir olmasının nedeni, kullanıcı verilerini çalan uygulamalar sunması ve kullanıcıları adware yüklemek için tuzağa çekmesi. Qihoo 360'ın müşteri bilgilerini Çin hükümetiyle istendiğinde paylaştığı biliniyor.
Endişeler Haklı mı?
Reddit'teki konu başlığının sahibi, "packet sniffing" olarak bilinen yöntemle Storage Scanner'ın veritabanını güncellemek için Çin'deki sunucularla iletişim kurduğunu fark etti. Bütün dosyalarınıza tam erişime sahip olan bu işlevi kapatmanın bir yolu ise bulunmuyor. Uygulamanın hangi bilgileri gönderdiği bulunamadı çünkü bunun için Galaxy S10 Plus'ı root'lamanın gerektiği, bunun da mümkün olmadığı söyleniyor.
Samsung, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu işlevin, tarama ve gereksiz dosyaları silme dahil tamamen Samsung tarafından yönetildiğini, Qihoo'nun sunucularına sadece telefon modeli, depolama kapasitesi gibi bilgilerin gönderildiğini, konum gibi bilgilerin gönderilmediğini söyledi.
Samsung, belirli işlevlerinde Çinli firmalara güvenen tek Android üreticisi değil. Xiaomi, Realme ve Huawei de benzer işlevleri geçmişi pek iyi olmayan Çinli firmalardan alıyorlar.
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