Samsung, "Ucuz Note" mu Yapıyor?

Yeni bir rapor, Samsung'un uygun fiyatlı bir Galaxy Note sürümü için çalıştığını söylüyor!

Samsung, "Ucuz Note" mu Yapıyor?

Yeni bir iddiaya göre Samsung, "uygun fiyatlı" bir Galaxy Note üzerinde çalışıyor. Samsung'u yakından takip eden web sitesi Sammobile'ın keşfettiği SM-N770F model numaralı cihaz, bunun bir kanıtı olabilir.

SM-N9xx biçimindeki N ile başlayan model numaraları, Galaxy Note serisi tarafından kullanılıyor. Site bundan yola çıkarak SM-N770F'nin amiral gemisi düzeyinden olmayan bir Note olabileceğini ileri sürüyor. Site, bu tahmininde Samsung'un SM-F700F model numarasıyla geliştirdiği uygun fiyatlı katlanabilen telefonundan yola çıktığını söylüyor. Samsung'un katlanabilen telefonu Galaxy Fold, SM-F900F model numarasıyla gelirken, uygun fiyatlı katlanan telefon SM-F700F olduğuna göre, siteye göre aynısı Galaxy Note serisinde de yaşanabilir.

S Pen'in daha uygun bir fiyatla daha erişilebilir hale gelmesi yerinde bir hamle olabilir. Ancak şimdilik her şey birer dedikodudan ibaret. Şimdilik bilinen tek gerçek, SM-N770F'nin 128GB depolama seçeneğinin olacağı.

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