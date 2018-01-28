Samsung'dan Bir Açık Kaynak Hamlesi Daha!
Samsung, Linux Vakfı Ağ Oluşturma Fonu'na katıldı! Burada en kritik açık kaynak kodu teknolojilerini üretme ve sürdürmeye yardımcı olacak.
Samsung, Linux Vakfı Ağ Oluşturma Fonu'na Platin Üye olarak katıldı. Katılımcı organizasyonların karar vericilerini bir araya getiren yeni kuruluşun avantajları arasında, gelişmiş operasyonel mükemmellik, daha basit üye yönetimi, açık kaynak kodlu ağ projesi ve standartlar için daha yüksek iş birliği bulunuyor.
Linux Vakfı yönetmeliklerine göre, Platinum üyeleri "Linux ve diğer açık kaynak tabanlı teknolojilerin üretimine, kullanılmasına, satılmasına veya standardizasyonuna destek veriyor" ve yıllık ücret olarak 500.000 dolar ödüyorlar.
Gelişme hakkında yorum yapan Samsung Electronics, Kuzey Amerika Business Networks Business'ın kıdemli başkan yardımcısı Woojune Kim, şunları söyledi: "Linux Foundation Networking Projesinin 5G de dahil olmak üzere yeni nesil ağlar için büyük bir yenilik kaynağı olarak hizmet edeceğinden eminim."
Samsung, 5G ve IOT cihazlarının geliştirilmesine devam ederken, daha esnek ve yazılım merkezli bir ağ platformuna ihtiyaç duyulduğuna inanıyor. Açık kaynak kodlu yazılımların bu kriterleri karşıladığına inanıyor çünkü donanım merkezli eski ağların zorluklarının üstesinden, esnek ve yazılım merkezli ağlar gelebiliyor.
Linux Vakfı, Linux, Node.js ve Hypergedger gibi en kritik açık kaynak teknolojilerini üretmek ve sürdürmeye yardımcı olmak için kuruldu ve bu yolda çabalarına devam edecek.
H. Hüseyin Öztürk
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