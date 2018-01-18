Samsung'tan Kış Olimpiyatları'na Özel Note8!
Samsung, Kış Olimpiyatları oyuncularına ve çalışanlarına özel Galaxy Note 8'i duyurdu!
Samsung bugün, kış olimpiyat oyunları için sınırlı üretim özel telefonlar duyurdu. Özel tasarımlı Note8 sürümleri, olimpiyat oyuncuları, paralimpik oyuncular (engelli olimpiyatları oyuncuları), Uluslararası Olimpiyat Komitesi görevlileri ve 2018 Olimpiyat & Paralimpik Kış Oyunları'nın PyeongChang Organizasyon Komitesi için sınırlı üretimde olacak.
Bu özel üretim Note8'ler, normal bir Note8'in tüm özelliklerini sunuyorlar, bunlara kenarsız 6.3 inç Infinity Display, S Pen ve Samsung'un "best-in-class" Çift Kamera'sı dahil. Olimpiyat sürümü, kış temasını destekleyen parlak bir arka cam bulunduruyor, ayrıca olimpiyat oyunları sembolü olan beş altın halkası var. Paralimpik oyuncular da Paralimpik Oyunlar logosuna sahip bir telefon kasasına sahip olabilecekler.
Telefonlar, Kış Olimpiyatları duvar kağıtları ile yüklü gelecek, bunun yanında olimpiyatlardan daha fazla keyif almamıza yarayacak bazı uygulamalar da yüklü olacak. Samsung'tan doğrudan bu özel sürümleri alma hakkı bulunmayan kişiler için eBay işe yarayabilir. Eninde sonunda bu telefonların bazıları kendini burada bulabilirler, ama fiyatlarının düşük olmasını beklemeyin.
H. Hüseyin Öztürk
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