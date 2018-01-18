Samsung'tan Kış Olimpiyatları'na Özel Note8!

Samsung, Kış Olimpiyatları oyuncularına ve çalışanlarına özel Galaxy Note 8'i duyurdu!

Samsung'tan Kış Olimpiyatları'na özel Note8!

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