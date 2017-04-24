Sık Rastlanan 4 Windows Sorunu ve Çözümü!
En sık rastlanan Windows sorunları ve bu sorunların çözümleri, yazımızda!
Bir anda karşınıza çıkabilen Windows hataları, çoğu zaman oldukça genel konuşuyorlar ve tam bir çözüm sunmuyorlar. Aşağıda sıkça rastlanan sorunları ve onları gidermenizi sağlayacak çözümleri ele aldık. İşte kimseden yardım istemenize gerek kalmadan, kendi kendinize çözebileceğiniz sorunlar.
Başlamadan Önce Yeniden Başlatın!
Önereceğimiz onarımlardan bazıları, zamanınızı alabilir. Bu çözümleri denemeden önce bilgisayarınızı baştan başlatmayı deneyin. Bazı sorunlar, özellikle bilgisayarınızı bir süredir baştan başlatmadıysanız, yeniden başlatarak bir anda yok olabiliyor.
1. DLL hataları
Bazen belirli bir programın ".dll dosyası eksik olduğundan dolayı" başlamadığına dair bir mesaj alabilirsiniz. Bu durumda bahsi geçen .dll dosyasını internette aratıp indirmek, iyi bir fikir olmayabilir. DLL siteleri güncel dosyaları sunmayabiliyor ve dahası, içerisinde zararlı bulunan bir .dll dosyasını indirme ihtimaliniz de var.
Bunun yerine programı kaldırıp tekrar yüklemeyi deneyin. Bazen zararlılar, .dll dosyalarını silebilir veya kendilerini .dll dosyası olarak saklayabilirler. Malwarebytes Free ile bir tarama yapın ve sorumlunun bir zararlı olup olmadığını belirleyin.
Sorunlar devam ediyorsa sistem geri yükleme aracını kullanabilir ve son çare olarak sfc /scannow komutunu yönetici izinlerine sahip bir komut penceresinde kullanarak Windows'taki bozuk dosyaları onarmayı deneyebilirsiniz.
2. Windows Update Hata 0x80070057
Bu hata, yedekleme veya Windows kurulumu başarısız olduğunda çıkabiliyor. Çözümler arasında SoftwareDistribution klasörünün adını değiştirmek, birkaç kayıt defteri anahtarını düzenlemek ve bozulan dosyaları elle değiştirmek var.
3. Güvenlik Sertifikası Hataları
Güvenlik sertifikaları, web sitelerine güvenle bağlanmanızı sağlıyorlar. Güvenli (HTTPS) bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bir uyumsuzluk yaşanırsa, sitenin güvensiz olabileceğine dair bir uyarı alabilirsiniz. Bu hataların bazıları doğru olabilir. Örneğin sitenin sahibi sertifikayı yenilemeyi unutmuş olabilir. Veya saldırgan, web sitesini ele geçirmiş ise bu, sertifika kontrolünde ortaya çıkabilir ve tarayıcınız size bir uyarı gösterebilir. Bu tür durumlarda dikkatli olmanızda fayda var. Hatayı bir web sitesine her girdiğinizde görüyorsanız, durumun saldırıyla ilgisi olmayabilir.
Sertifika hataları çoğu zaman PC'nizin tarih ayarının yanlış olmasından kaynaklanıyor. Tarihi düzelttikten sonra PC'nizi baştan başlatın. Sorun devam ederse web tarayıcınızın güncel olduğundan emin olun. Cihazınızda virüs olmadığını doğrulamak için bir tarama da gerçekleştirin.
4. Erişim Engellendi Hataları
Bazı klasörlere tıkladığınızda Windows size gerekli izinlere sahip olmadığınızı söyleyebilir. Böyle bir klasöre rastladığınızda Dosya Gezgini'nde dosyaya sağ tıklayın ve Özellikler'i seçin. Güvenlik sekmesine tıklayın ve alt taraftaki Gelişmiş'e tıklayın. Pencerenin üstüne yakın Sahip: kısmını bulun. Burada Değiştir düğmesine tıklayarak yeni sahibi seçin.
Sahip olarak örneğin Administrators seçerek tüm sistem yöneticilerine erişim sunabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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