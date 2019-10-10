Son 10 Yılın En Önemli 5 Teknoloji Adımı
Son 10 senede özellikle tüketicilere yönelik teknolojilerde yaşanan en önemli 5 gelişmeyi sıraladık!
Teknolojinin son 10 senesi, Tesla'dan Alexa'ya birçok önemli yenilikle dolu. Apple'ın Microsoft'u geçmesine şahit olan bu zaman diliminde teknolojide hayatımızı etkileyecek birçok önemli gelişme yaşandı. İşte bizim seçtiğimiz en önemli 5 gelişme.
5. Airpods ve Kulaklık Girişinin Gidişi
Son yılların en tartışmalı "yeniliklerinden" biri, Apple'ın 2016'da kulaklık girişini iPhone 7'den kaldırmasıydı. Apple'dan aldığı cesaretle birçok üretici aynısını yaptı. Bu arada Apple, kablosuz kulaklıklarını 159 dolara satmaya başladı. İlk başta pek hoş görünmeyen kulaklıklar, zamanla başarıya ulaştı.
4. Tesla Autopilot
Tesla, Ekim 2015'te yayınladığı bir güncellemeyle Model S otomobillerini kendi kendine gidebilen araçlara dönüştürmüştü. 2.500 dolarlık "Autopilot" güncellemesi internetten indirilebiliyordu ve tüm zamanların en önemli uygulama içi satın almalarından biriydi. Autopilot'un bazı kazalarda tartışma konusu olduğunu hatırlatalım.
3. Bulut, Veri ve Yapay Zeka
Bulut bilişim, büyük veri işleme, yapay zeka gibi arka plandaki teknolojilerin adeta patlama yapmasına son yıllarda şahit olduk. Dijital asistanlardan çevrimiçi depolamaya, birçok tüketici teknolojisinde bu üçlüden faydalanılıyor.
2. iPad'ler, Chromebook'lar ve PC'ler için Yeni Devir
Apple'ın bir tablet üzerinde çalıştığı dedikoduları, Ocak 2010'da Steve Jobs'un iPad'i tanıtmasıyla doğru çıkmıştı. Jobs'a göre iPad, kullanıcıları uygulamalarla ve içerikle buluşturacak yepyeni bir cihaz kategorisiydi. iPad, Google Chromebook gibi cihazlar, çocuklar, öğrenciler, yaşlılar ve başka birçokları için ana bilgisayar haline geldi.
İş yapmak için hala PC'yi kullanıyoruz ancak bunlar da dokunmatik ekranlı telefonlardan etkilendiler ve mobil cihazların bazı karakterlerini ödünç aldılar.
1. 4G LTE, Dünyayı Cebinize Getirdi
Mart 2011'de çıkan ve ilk 4G destekli telefonlardan olan HTC Thunderbolt, web sitelerini ve videoları çok hızlı açıyor, mesajlara fotoğraf eklemeyi sorun olmaktan çıkarıyordu. Thunderbolt'taki 4G deneyimi, mobil akış hizmetleri ve Uber gibi gerçek zamanlı çalışan uygulamaların öncülüğünü yaptı.
Bir sonraki nesil olan 5G belki aşırı derecede abartılıyor, ancak hız ve gecikme süresinde yapacağı iyileştirmeler, bir sonraki 10 sene için hiç de fena olmayacak.
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