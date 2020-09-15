Sophos, Türkiye'deki En İyi Kanal İş Ortaklarını Ödüllendirdi

Yeni nesil siber güvenlik teknolojilerinin lideri Sophos, 2020 finansal yılında en iyi performansı gösteren ve Türkiye'nin de dahil olduğu Orta Doğu ve Afrika Bölgesi kanal iş ortaklarını ödüllendirdi.

Sophos, En İyi Kanal İş Ortaklarını Ödüllendirdi

Yeni nesil siber güvenlik teknolojilerinin lideri Sophos, 2020 finansal yılında en iyi performansı gösteren ve Türkiye'nin de dahil olduğu Orta Doğu ve Afrika Bölgesi kanal iş ortaklarını ödüllendirdi. Her yıl gerçekleştirilen ödül töreninde gelir, inisiyatif, büyüme ve müşteri için katma değer yaratma adına en iyi performansı gösteren iş ortaklarını öne çıkarmak ve motivasyonlarını artırmak hedefleniyor. 

Siber tehditlerin sayısının her geçen gün arttığına ve saldırı yöntemlerinin giderek daha karmaşık hale geldiğine dikkat çeken Sophos Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı Harish Chib, bu mücadelede endüstrinin en iyi siber güvenlik çözümleriyle donatılmış, teknik becerileri yüksek, derin bilgi birikimine sahip Sophos kanal iş ortaklarına büyük görevler düştüğünü söyledi. Chib, "Bu mücadelenin ön saflarında kendilerini güvenilir birer çözüm ortağı olarak kanıtlayan iş ortaklarımızın başarılarını takdir etmekten ve ödüllendirmekten mutluluk duyuyoruz," dedi.

Sophos, iş ortaklarının yeni nesil siber güvenlik çözümleriyle müşterilerini güven altına almasını sağlayan yüzde 100 kanal odaklı bir iş modeline sahip.

Bu yıl Türkiye'den ödüle layık görülen Sophos iş ortakları şöyle sıralandı:

Yılın Distribütörü: DMZ Bilişim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi

Yılın Teknoloji Distribütörü: Komtera Teknoloji Anonim Şirketi

Yılın İş Ortağı: NFR Bilişim ve Güvenlik Teknolojileri A.Ş.

Yılın Yükselen İş Ortağı: Bilişim Küpü Bilgisayar Sanayi Ticaret Ve Limited Şirketi

Yılın Senkronize Güvenlik İş Ortağı: LTS Bilişim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi

Yılın Bulut İş Ortağı: DSTK Bilişim Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

40 Gün Bekleyen Telefon: Realme C11

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 17 Eylül 2020 aktüel kataloğunda Samsung TV, Canon yazıcı ve akıllı bileklik imkanı
Merakla beklenen Atiye 2. sezon Netflix'te yayınlandı! İşte ilk yorumlar
10 Eylül 2020 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Lenova tablet ve notebook imkanı
11 Eylül 2020 BİM aktüel kataloğunda kablosuz kulaklık, HP yazıcı sürprizi
Günün En çok Okunanları
Çinli uzmandan şoke eden iddia: Koronavirüs insan yapımı ve Çin örtbas etti
İki gözü birden olmayan Sfenks kedisi sosyal medya fenomeni oldu!
LG'nin, Sıra Dışı Bir Tasarıma Sahip Telefonu Wing Resmi Olarak Tanıtıldı
Android 11 Yenilikleri ve Fazlası: Android 11 Hakkında Her Şey!
iPhone 12 Serisinin Sızan Kılıfları, Tasarımdan İpuçları Veriyor

 

 