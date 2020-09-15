Sophos, Türkiye'deki En İyi Kanal İş Ortaklarını Ödüllendirdi

Yeni nesil siber güvenlik teknolojilerinin lideri Sophos, 2020 finansal yılında en iyi performansı gösteren ve Türkiye'nin de dahil olduğu Orta Doğu ve Afrika Bölgesi kanal iş ortaklarını ödüllendirdi. Her yıl gerçekleştirilen ödül töreninde gelir, inisiyatif, büyüme ve müşteri için katma değer yaratma adına en iyi performansı gösteren iş ortaklarını öne çıkarmak ve motivasyonlarını artırmak hedefleniyor.
Siber tehditlerin sayısının her geçen gün arttığına ve saldırı yöntemlerinin giderek daha karmaşık hale geldiğine dikkat çeken Sophos Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı Harish Chib, bu mücadelede endüstrinin en iyi siber güvenlik çözümleriyle donatılmış, teknik becerileri yüksek, derin bilgi birikimine sahip Sophos kanal iş ortaklarına büyük görevler düştüğünü söyledi. Chib, "Bu mücadelenin ön saflarında kendilerini güvenilir birer çözüm ortağı olarak kanıtlayan iş ortaklarımızın başarılarını takdir etmekten ve ödüllendirmekten mutluluk duyuyoruz," dedi.
Sophos, iş ortaklarının yeni nesil siber güvenlik çözümleriyle müşterilerini güven altına almasını sağlayan yüzde 100 kanal odaklı bir iş modeline sahip.
Bu yıl Türkiye'den ödüle layık görülen Sophos iş ortakları şöyle sıralandı:
Yılın Distribütörü: DMZ Bilişim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi
Yılın Teknoloji Distribütörü: Komtera Teknoloji Anonim Şirketi
Yılın İş Ortağı: NFR Bilişim ve Güvenlik Teknolojileri A.Ş.
Yılın Yükselen İş Ortağı: Bilişim Küpü Bilgisayar Sanayi Ticaret Ve Limited Şirketi
Yılın Senkronize Güvenlik İş Ortağı: LTS Bilişim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi
Yılın Bulut İş Ortağı: DSTK Bilişim Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi
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