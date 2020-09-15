Sophos, Türkiye'deki En İyi Kanal İş Ortaklarını Ödüllendirdi

Yeni nesil siber güvenlik teknolojilerinin lideri Sophos, 2020 finansal yılında en iyi performansı gösteren ve Türkiye'nin de dahil olduğu Orta Doğu ve Afrika Bölgesi kanal iş ortaklarını ödüllendirdi.