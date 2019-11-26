Star Wars Jedi: Fallen Order İnceleme

Şu sıralar The Rise of Skywalker filmi ile 3'üncü kez 3'lemesini tamamlayacak olan Star Wars serisi, 9'uncu ana akım filmi ile 20 Aralık'ta beyazperdeye taşınacak. Yeni film için nefesler tutulmuş geri sayım sürerken piyasaya çıkan Star Wars Jedi: Fallen Order da öylesi bir yapım olmuş ki, doğrusu film öncesi güzel bir ısınma turu vadediyor. Ancak elbette oyunun The Rise of Skywalker ile bir alakası yok; bizi daha çok 3'üncü ve 4'üncü film arasına, Klon Savaşları sonrasına götürüyor ki bu dönem, kimileri için serinin en can alıcı noktasını oluşturuyor.
Order 66 ile bir anda karşı saflara katılan klon askerleri ile dümdüz edilen Jedi düzeni sonrasını konu alan Star Wars Jedi: Fallen Order, o dönem bir Padawan iken, diğer pek çok Jedi ve Padawan gibi Order 66 sonrasında çareyi kaçıp saklanmakta ve Sith hegemonyası altında yaşam mücadelesi vermekte bulan Cal Kestis'in hikayesini konu alıyor. Cal, artık bir Padawan değil, hurdacı. Ancak içindeki Jedi ateşi hala yanıyor, yalnızca henüz farkında değil. Ta ki, bir kazaya kadar. En yakın dostu Prauf'un hayatını kurtarmak isterken, refleks olarak bir anlık Force kullanıyor ve sonrasında İmparatorluk lordları bu genç Padawan'ı fark ederek peşine düşüyor. Cal Kestis'in hikayesi de böylece başlıyor.
Evet, Star Wars Jedi: Fallen Order tam olarak böyle başlıyor. Açıkçası hikaye için çok fazla detay vermek istemiyoruz. Ancak Cal'ın gelişimi Star Wars köklerine gayet uygun olarak hazırlanmış. Öte yandan buna bağlı olarak hikaye örgüsü genel hatlarıyla her ne kadar tahmin edilebilir olsa da, uzun zaman sonra Knights of the Old Republic ve Jedi Knight gibi bir oyun oynamamış Star Wars fanlarına hikayesiyle güzel gelecek bir oyun olmuş Fallen Order. Elbette sadece bununla değil, oyun mekanikleri ve "harmanlanmış oyun anlayışıyla" da beraber.
Buna geçeceğiz, ancak önce alışılagelmemiş şekilde bir EA oyununda oyun içi ödeme sisteminin kullanılmadığını, tamamen ana hikayeye odaklanılmış tek kişilik bir oyunun karşımızda olduğunu söyleyelim. Ve daha iyisi, uzun zaman sonra bir AAA oyunda açık dünya ile karşılaşmıyoruz; mis gibi çizgisel, tek kişilik bir senaryomuz bulunuyor. Kaldı ki, oyunu oynarken bir Star Wars filmi izliyor hissine kapılmanız da gayet mümkün. Gerçekten mis gibi.
Evet, Fallen Order harmanlanmış oyun anlayışına sahip. Yani Fallen Order'da pek çok oyundan esintiler görmek mümkün. Ancak bunların temelini "Soulsvari" oynanışı ile Dark Souls alıyor diyebiliriz. FromSoftware'den ilham alan geliştirici şirket Respawn Entertainment, dövüş mekaniklerinden kayıt noktasına kadar pek çok konuda Dark Souls serisi ile güzel bir etkileşimde bulunmuş ve bunları oyuna çok güzel şekilde yedirmiş. Dövüşler sırasında kılıcınızla gelen darbeleri savuşturmak olsun, rakibin gardını kırmak için blok barı üzerine baskı kurmak olsun, reflekslere büyük ölçüde iş düşen bir oyun hazırlamış ekip. Yine esintilenen oyunlar arasına FromSoftware'in son oyunu Sekiro'yu da katmak gerek elbette.
Dövüşler esnasında rakibinize yenildiğinizde kazandığını tecrübe puanını kaybetmeniz, sonra arenaya geri dönüp düşmanın kafasına vura vura geri toplamanız gibi olduğu gibi, kayıt sistemiyle de benzer yapıda tasarlanmış. Bonfire ve Sculptor's Idol tadında meditasyon alanlarında Cal'ı dinlendirebiliyor, oyunu burada oyunu kaydettiğiniz gibi ayrıca Cal'ın yeteneklerini de geliştirebiliyorsunuz.
FromSoftware oyunları diğer yandan zorluklarıyla tanınır. Neyse ki Respawn Entertainment, bu konuda esinlenmemiş ve oyunculara seçenek sunmuş. Fallen Order'da 4 farklı zorluk seviyesi bulunuyor. Bunlar; Story Mode, Jedi Knight, Jedi Master ve Jedi Grandmaster şeklinde. Story modda gerçekten de oyun fazlasıyla basit ve tam anlamıyla film izlediğinizi düşünmenize sebep oluyor. O nedenle başlangıç olarak Jedi Knight iyi seçenek olacak. Ancak oyunda ilerledikçe, yeni yetenekler kazandıkça ve Jedi olma yolunda kılıç kullanma sanatınızı geliştirdikçe bu zorluk seviyesini yukarı çıkartmak istiyorsunuz ve bir bakıyorsunuz ki Jedi Master, hatta oyunun sonlarına doğru Jedi Grandmaster olmuşsunuz. Oyunun zorluk seviyesini, Cal'ın karakter gelişimine göre arttırabilmek güzel bir opsiyon olmuş doğrusu. Zira öte yandan bu kıdem artışı, oyun içinde de size ekstra gaz veriyor, kılıcınızı Purge Trooper'lara daha bir hiddetle vurmaya başlıyorsunuz.
Oyunda ayrıca bulmacalarla Tomb Raider, dikey platformlarla Uncharted ve bol bol yaptığımız duvar koşuları sebebiyle Respawn Entertainment'ın bir diğer eğlenceli oyunu Titanfall'u da görmek mümkün.
Cal'ın Padawan'lıktan Jedi'lığa uzanan karakter gelişimi, oyun boyunca hikaye örgüsüne bağlı olarak hatırladığınız anılara olduğu gibi, kazandığınız tecrübe puanlarıyla açtığınız yeteneklere dayanıyor. Bracca'dan başlayıp Bogano, Zeffo, Kashyyyk, Dathomir ve bir sürpriz gezegene daha uğradığımız yolculuk boyunca, bir yandan Cal'ın geçmişine kulak veriyor, bir yandan da ziyaret ettiğimiz gezegenin kendi sorunlarıyla karşılaşıyoruz. Kashyyyk'te Saw Gerrera ve Wookiee'lere destek atıyor, Dathomir'de Darth Maul'un kardeşleri Nightbrothers'lara kulak veriyoruz. Bu arada her bir gezegenin iklimi, çevre tasarımı da gayet atmosferi güçlendirecek şekilde karşımıza çıkıyor.
Cal, bu serüveninde yalnız değil. Eski bir Jedi olan Cere ve gemimiz Mantis'in kaptanı Greez ile beraber gezegen gezegen dolaşırken, bir de tüm zorlu anlarımızda yanımızda olan sevgili robotumuz BD-1 ile dediğimiz gibi karakter gelişimini tamamlamaya, Jedi konseyini yeniden kurmaya ve Force ile kaybettiği bağını yeniden kuvvetlendirmeye çalışıyor. Yolculuk boyunca dinlenmek için oturduğumuz meditaston çemberlerinde de bu yolda, Force, Lightsaber ve Survival olarak 3'e ayrılmış yetenek ağacında tecrübe puanlarınızı değerlendirerek ona yeni yetenekler kazandırıyorsunuz.
Sadece Cal'ın ışın kılıcı kullanma ve Force becerilerini değil, aynı zamanda ışın kılıcınızı da geliştirmeniz mümkün. Ancak bu daha çok desen ve biçim itibariyle karşımıza çıkıyor. Gezegenleri dolaşırken rastladığımız kutulardan ışın kılıcını modifiye edebilecek çeşitli ekipmanlar toplayabiliyoruz. Benzer konu, gemimiz Mantis, robotumuz BD-1 ve karakterimiz Cal için de geçerli. Her ne kadar kıyafet konusunda çok seçenek sunulmamış olsa da, üzerimizdeki pançonun desenini değiştirmek elimizde. Keşke bu konuda daha fazla seçenek sunulsaymış.
Neyse, Cal'ı özellikle yetenek ağacındaki ilerlemeniz ile geliştirdikçe dövüş mekanikleri daha keyifli olmaya başlıyor. Özellikle "sürpriz" gezegene yaptığınız seyahat sonrası edindiğiniz yeteneklerle beraber Jedi Grandmaster olarak nam salmanız mümkün. İlk başlarda genç bir Padawan olarak Stormtrooper, Droid ve "gezegen sahiplerinin" saldırılarından sağa sola yuvarlanarak kaçarken, ışın kılıcınız ile gelen lazerleri geri sektirmeye uğraşırken, sonrasında Force kullanarak onları tutup çekmeniz, ortadan ikiye yarmanız ve daha kalabalık gruplar içine dalmanız işten bile değil. Yetenekler oyunu zenginleştiriyor, görsel şöleni arttıyor ve bu da karşısında daha fazla eğlenmenizi sağlıyor elbette.
Elbette oynanışı destekleyen önemli unsurlar arasında görsellik, ses efektleri ve müziklerin de önemi büyük. Görsellik anlamında gayet zengin bulduğumuz Star Wars Jedi: Fallen Order'ı biz PlayStation 4 Pro'da oynadık. Bu konuda şunu da söylemek lazım: Performans modunu aktifleştirdiğinizde akıcı bir oyun deneyimi elde edebiliyorsunuz, ancak bu noktada kaplamalardan ve çevre tasarımlarından biraz feragat etmeniz gerekiyor. Öte yandan bu modu aktifleştirmezseniz ise, oyun 60 fps'te çalışmıyor diyebiliriz. Aldığımız duyumlara göre benzer optimizasyon problemi PlayStation 4'te de yaşanıyormuş. Yine de performans modunu açarak akıcı bir oyun deneyimi sağlayabiliyorsunuz.
Grafiklerden bahsediyorken takıldığımız bir diğer noktada da su tasarımı oldu. Çevre görselliği nsipeten güzelken, ortamda bir şelale veya göl varsa, kaplamalar kötü görünüyor doğrusu. Ha, suya dalıp mağaraları keşfettiğiniz anlarda bir sorun yok bu arada; dış kaplamalardan bahsediyoruz.
Madem sorunlardan bahsediyoruz, şunları da ekleyelim: Kamera açıları nadiren de olsa, özellikle dövüş esnasında size zor anlar yaşatabiliyor. Ayrıca oyunda yoğun olarak kullandığınız Holomap'i okumanız da bazen güç olabiliyor. Sonuçta karşınızdaki bir hologram harita ve alt kat – üst kat gibi segmentlere de ayrılınca, gideceğiniz yolu tayin etmeniz özellikle keşfetmek istediğiniz yerler olduğunda zor hale gelebiliyor.
Sonuç
Sonuç olarak birkaç küçük unsuru saymazsak Star Wars Jedi: Fallen Order taş gibi bir yapım olmuş. Hatta öyle ki, son yıllardaki en etkileyici ve keyifli Star Wars oyunu olacağını söyleyebiliriz. Yeni film öncesine yetiştirilmesi gerekmese, bahsettiğimiz son eksiklikler de büyük ölçüde tamamlanabilirmiş. Muhtemelen Respawn Entertainment, yamalarla durumu kotarmaya çalışacaktır. Açıkçası biz oynamaya doyamadık, DLC ile bu keyfin uzatılması gerektiğini düşünüyoruz. Bakalım Respawn Entertainment bu konuda bir şeyler yapacak mı...
(Doğrusu yapmalı.)
Puan: 87
KÜNYE
Tür: Aksiyon, Macera
Platform: PlayStation 4, Xbox One, PC
Yayıncı: EA Games
Geliştirici: Respawn Entertainment
Web: www.ea.com/games/starwars
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