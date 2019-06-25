Steam'den Ubuntu Linux Kullananlara Kötü Haber

Ubuntu'da Steam üzerinden oyun oynayanlar, işletim sistemine gelecek güncelleme sonrasında büyük bir şok yaşayabilir!

Steam, Ubuntu Linux Desteğini Sonlandıracak

Linux'ta oyun oynamayı seviyorsanız ve bunun için Ubuntu'yu tercih ediyorsanız, başka bir dağıtıma geçmek isteyebilirsiniz. Valve, Steam'in Ubuntu 19.10 sürümüyle birlikte Ubuntu'ya verdiği resmi desteği sonlandıracak.

Bu gelişme oyunları belki hemen etkilemeyecek, ancak Steam'in veya daha önce çalışan her oyunun Ubuntu'da yine çalışacağının garantisi bulunmuyor. 32-bit x86 bileşenler Ubuntu'dan kaldırılacağından değişiklik, diğer platformları da etkileyebilir. Örneğin Phoronix'e göre Ubuntu 19.10 altında 32-bit paketleri olmaksızın GOG oyunları da oynanmıyor.

Sorunlar zaman içerisinde giderilebilir ancak Ubuntu 19.10 için işlev geliştirme ağustosta dondurulacak. Dolayısıyla Ubuntu takımı planlarını değiştirmezse, Steam desteği ümidi gelecek sürümlere kalacak.

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