SuperWide Ekran Yüksek Performans ile Buluştu: Philips 498P9Z

Profesyoneller, günlük görevleri yöneterek günümüzün hızlı iş ortamına yetişmek için etkili yollara ihtiyaç duyarlar. Böyle bir durumda, yüksek performanslı bir monitörün oynayabileceği rol son derece önem kazanıyor. Finansal danışmanların, grafik tasarımcıların, mimarların, yazılımcıların ve açık program pencerelerinin tümünü daha iyi görebilmek için daha fazla ekran alanına ihtiyaç duyduğunu hisseden herhangi başka bir kullanıcının profesyonel ihtiyaçlarını karşılamak için, yeni, son teknoloji ürünü, 49 inçlik (48.8" / 124 cm), 32:9 görüntü oranlı Philips 498P9Z ekranı, kendilerine destek olmak için işte burada. Ödüllü bu monitör, hem işle ilgili görevlerde hem de oyun ve eğlenceye ayrılan saatlerde yüksek performans için güvenilir ve yüksek kaliteli, kavisli bir VA panele, 165 Hz yenileme hızına ve Adaptive Sync'e sahip.
Ufkunuzu genişletin
5120 x 1440 çözünürlüğe sahip bu SuperWide 49 inçlik ekran, 32:9 görüntü oranı ile gerçekten geniş bir görüntü sağlayan çoklu monitör kurulumlarının yerine geçmesi için tasarlandı. Bu monitor, 27 inçlik iki 16:9 QuadHD (2560 x 1440) ekran yan yana koyulmuş hissi uyandırıyor. 49 inçlik bir monitöre geçilmesi ile kazanılan ek ekran alanı, her profesyoneli etkileyecek: Hesap tabloları tamamen görünür oluyor, video hazırlayanlar ve programcılar ise ön izlemeler ve zaman akışlarını aynı anda izleyebilirler. Ekranın 1800R kavisi, doğal görüntüleme alanını yansıtarak ve parlamayı ve bozulmayı azaltarak daha sürükleyici ve rahat bir deneyim sağlıyor. Mimarlar, grafik tasarımcılar, video hazırlayanlar, yazılımcılar ve finans alanında çalışan kişilerin tümü, yaratıcılıklarını destelemek ve üretkenliklerini artırmak için, aynı anda görünebilen çoklu program pencerelerinin görünmesini sağlayan bir alana gereksinim duyuyorlar – işte bu ekranın, her kullanıcıyı etkileyeceği kesin.
Üst düzey görseller gözü yormuyor
165 Hz yenileme hızı sayesinde, Philips 498P9Z sadece çalışmak için değil, aynı zamanda oyun oynamak için de hayalleri süsleyen bir ekipman. VESA-sertifikalı DisplayHDR 400 desteği ile, normal SDR ekranlara göre çok daha üst düzeyde bir sonuç vererek inanılmaz bir parlaklık, kontrast ve renkler sağlıyor. Daha zengin renkleriyle ekran çok daha keyifli. 165 Hz yenileme hızı ve Adaptive Sync teknolojisi ise, işler bittiğinde, herhangi bir çaba göstermeye gerek kalmadan akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor. Ekranda görüntülenen herhangi bir görüntü geliştirilerek en iyi haliyle sunuluyor. Böylece monitör, kolayca keyif için aralarda oynanan oyun seanslarını, birkaç el battle royale mücadelesini, bir uçuş simulatöründe kısa bir kalkış ve inişi ya da birkaç tur ralliyi de rahatlıkla destekleyebilir.
Profesyoneller ve yüksek frekanslı kullanıcılar için yaratıldığından, görselleştirme gözü yormuyor. Parlamayan ekran ve düşük monitör yansıması sayesinde ise görüntüler alabildiğine renkli ve net. FlickerFree, EasyRead modu ve LowBlue modu gibi gözü önemseyen teknolojiler daha rahat bir görüntüleme deneyimi için bir araya gelerek zararlı mavi ışık emisyonlarını filtreliyor ve titreşimi ortadan kaldırıyor.
Çoklu görev yürütme için tasarlanmış
Böyle geniş bir ekran alanı, çoklu görev yürütme için ideal. Ekranın oranı ve ölçüsü, kullanıcının açık dosyalar arasında kaybolmadan, çoklu programları ve belgeleri tek seferde açmasına izin veriyor: sohbetler, epostalar, videolar ve veri listelerinin hepsi, 49 inçlik bu monitörde kendine bir yer buluyor. En ekstrem kurulumlar ve çoklu görev yürütme için, bir de MultiView teknolojisi ve dahili bir KVM anahtarı bulunuyor. MultiView, çoklu kaynakları bağlayıp onları yan yana görüntülemeyi mümkün kılıyor, böylece kullanıcılar aynı anda bir kişisel bilgisayar ve bir diz üstü bilgisayar gibi çoklu cihazlarla çalışabilirler. Öte yandan, MultiClient Integrated KVM anahtarı sayesinde, kullanıcılar tek bir monitör-klavye-fare kurulumu ile iki ayrı kişisel bilgisayarı kontrol edebilecek ve kaynaklar arasında kolayca geçiş yapabilecekler. Bu modelle, rahat ve kolay bir kullanım için çalışma alanlarını temiz ve düzenli tutmak amacıyla akıllı kablo yönetimi ile geniş ve tam bağlantı seçenekleri bulunuyor. Şirketler, çalışanlarına tek ama yeterli büyüklükte bir ekran sağlayarak işbirliğine yönelik oluşturulmuş iş istasyonlarında benzer özelliklere sahip böyle büyük bir ekrandan faydalanabilirler.
Philips 498P9Z, Ağustos 2021 tarihinden itibaren 1356 USD üretici tarafından tavsiye edilen fiyatından piyasada bulunabilecek.
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