SuperWide Ekran Yüksek Performans ile Buluştu: Philips 498P9Z

Profesyoneller, günlük görevleri yöneterek günümüzün hızlı iş ortamına yetişmek için etkili yollara ihtiyaç duyarlar. Böyle bir durumda, yüksek performanslı bir monitörün oynayabileceği rol son derece önem kazanıyor.

SuperWide Ekran Yüksek Performans ile Buluştu

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Yuvam Dünya "İklim Dostu Yaşam Rehberi"ni Yayımladı
A101 8 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı smart TV'ler
A101 1 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı klavye mause set ve bluetooth kulaklık
BİM 2 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda akıllı saat ve drone sürprizi!

Günün En çok Okunanları
Netflix, Red Notice filminden ilk kareyi paylaştı
SuperWide Ekran Yüksek Performans ile Buluştu: Philips 498P9Z
Nvidia'nın Yeni Süper Bilgisayarı Hazır: Karşınızda Cambridge-1
Windows 7'den Windows 11'e Geçiş Nasıl Olacak?
FAST sisteminde üst işlem limiti artıyor

 

 