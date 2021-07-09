SuperWide Ekran Yüksek Performans ile Buluştu: Philips 498P9Z

Profesyoneller, günlük görevleri yöneterek günümüzün hızlı iş ortamına yetişmek için etkili yollara ihtiyaç duyarlar. Böyle bir durumda, yüksek performanslı bir monitörün oynayabileceği rol son derece önem kazanıyor.