Taksicilerin Canını Sıkan Uber, Bir Ülkede Daha Yasaklandı!

Uber bir ülkeden daha dışarı atıldı. Tartışmalı araç paylaşımı firması, mahkeme kararı neticesinde Kolombiya'da 1 Şubat itibariyle işlemlerini durduracak. Kararın nedeni, Uber'in ulaşım yasalarını çiğnemiş olması.
Uber, karara itiraz etmeye hazırlanıyor. Kararın yürürlüğe girmesi, yaklaşık 88.000 sürücünün ve 2 milyon müşterinin alternatiflere yönelmesi anlamına gelecek. Açılan dava, Uber'i insanları lisanssız olarak toplu taşımak, bu şekilde taksilerden uzaklaştırmakla suçluyordu.
Uber daha önce de benzer sorunlarla karşılaşmıştı. Almanya'da bir mahkeme Uber'in aleyhine karar vermiş, İtalya ise 2017'de firmayı geçici olarak yasaklamıştı. Uber'in Türkiye'de de taksiciler tarafından pek sevilmediği ve yasaklandığı biliniyor. Bununla birlikte Uber, Amerika'da ilk defa bir ülke tarafından tamamen yasaklanıyor. Bu durum taksicileri sevindirirken birçok Uber sürücüsünün işsiz kalmasına yol açacak gibi görünüyor.
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