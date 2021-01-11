Tartışılan Uygulama, Hem Play Store, Hem de App Store'dan Kaldırıldı

ABD kongresine gerçekleştirilen baskının ardından, sosyal medya devleri, 20 Ocak'ta sorunsuz bir başkanlık değişiminin sağlanması için adımlar atmaya devam ediyor. Google, kendisini Twitter'a bir alternatif olarak gören ve "ifade özgürlüğü sosyal ağı" olarak tanıtan Parler'ı Play Store'dan kaldırmaya karar verdi.
Google'ın kararı, saldırıdan bir gün sonra, teknoloji devinin uygulamayı Play Store'dan kaldırdıktan sonra Parler'a bir bildirim göndermesiyle geldi. Şirket, "bu devam eden ve acil kamu güvenliği tehdidini" ele almak için bir denetim planı oluşturana kadar Parler'ın Play Store'da askıya alınacağını belirtti.
"Parler ambargosu" sadece Google ile de sınırlı kalmadı. Apple da Parler'a bir denetim planı geliştirmeleri için 24 saat veren bir bildirim gönderdi ve bu sürenin sonunda uygulama App Store'dan kaldırıldı. Apple, Parler hizmetindeki sakıncalı içerikle ilgili çok sayıda şikayet aldığını belirtti. Bunların arasında Washington DC'de 6 Ocak 2021'de can kaybına, çok sayıda yaralanmaya ve mülkün tahrip edilmesine yol açan yasa dışı faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve kolaylaştırmak bulunuyor.
Parler'in CEO'su John Matze, sosyal medya platformunda şu açıklamayı paylaştı: "Rekabete aykırı aktörlerin baskısına boyun eğmeyeceğiz! Kurallarımızı şiddete ve yasadışı faaliyetlere karşı uygulayacağız ve her zaman uyguladık. Ama politik olarak, ifade özgürlüğünden nefret eden politik olarak motive olmuş şirketler ve otoriterlerin baskısına hayır diyoruz! "
Geçtiğimiz Çarşamba günkü saldırının ardından, Facebook, Twitter ve Twitch gibi çeşitli sosyal medya platformları, Başkan Donald Trump'ın hesabını geçici olarak askıya almıştı. Twitter, daha sonra aldığı yeni bir kararla Trump'ı kalıcı olarak yasaklamaya karar verdiğini açıklamıştı.
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