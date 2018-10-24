"Tatilden" Dönen Linus Torvalds'tan Özeleştiri

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Robotlar ve Yapay Zekâ

Savaş Makineleri

Kayıp Şehirler

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Vahşi Batı

Korsanlar

Nostalji: 80'ler

Dinozorlar

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim