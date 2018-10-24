"Tatilden" Dönen Linus Torvalds'tan Özeleştiri

Linux'un babası olarak bilinen Linus Torvalds, Linux çekirdeği 4.19 sürümü ile Linux'un dümenine geri döndü!

Molasından Dönen Linus Torvalds'tan Özeleştiri

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