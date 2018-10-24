"Tatilden" Dönen Linus Torvalds'tan Özeleştiri
Linux'un babası olarak bilinen Linus Torvalds, Linux çekirdeği 4.19 sürümü ile Linux'un dümenine geri döndü!
Linus Torvalds, açık kaynak işletim sistemine ilişkin görevlerine kısa bir mola vermişti, şimdi ise geri döndü. Onun yerinde geçici olarak oturan Greg Kroah-Hartman, Linux çekirdeği 4.19'un yayınlanması ve yapılan çeşitli değişiklik ve ayarlamalara ayrıntılı şekilde yer verdiği yazısında Torvalds'ın dönüşünü de açıkladı.
Sürüm notları, bu sürümün, "commit" sayısı olarak en büyük çekirdek sürümü olmadığını, ancak son üç sürümden daha büyük olduğunu açıkladı. Beklenen süreden bir hafta geç kalmasının nedeni de buydu.
Eylül ayında herkesi şaşırtan bir hareketle, Linux'un yaratıcısı olan Torvalds, "profesyonel olmayan" davranışları nedeniyle bir mola verdiğini açıklamıştı.
Linux'ta yaşanan son gecikmeler, işletim sisteminin topluluğunda kötü hislere neden oluyordu ve Torvalds'ın yanıtları işe yaramadı. O sıradaki cevaplarına istinaden, "Muhtemelen hiç kimseye büyük bir sürpriz olmayacaktır ki duygusal anlamda empatik bir insan değilim. İnsanları yanlış anladığımı ve profesyonel olmayan bir çevreye nasıl katkıda bulunduğumu fark etmemem iyi değil."
Torvalds'tan yeni açıklamalar bekliyoruz. Linux liderinden daha fazla "önceden düşünülmüş" yazılar gelip gelmeyeceğini göreceğiz.
Yavuz Alp Şimşek
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