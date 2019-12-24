TikTok Kullanımına Yasak Getirdiler!

"Siber güvenlik tehdidi" oluşturduğu iddiası, TikTok kullanımının yasaklanması ile sonuçlandı!

TikTok'a ABD Donanmasından Yasak Geldi

ABD donanmasında görev yapanların TikTok kullanımına donanma tarafından yasak getirildi. Yapılan açıklamaya göre bunun nedeni, uygulamanın "siber güvenlik tehdidi" oluşturması.

ABD donanmasından teğmen albay Uriah Orland, TikTok'un neden siber güvenlik tehdidi oluşturduğuna dair ayrıntılardan bahsetmedi ancak birliklerden "kişisel bilgilerini korumaları" istendi. TikTok'un sahibi Çin merkezli olduğundan, ABD'li siyasilerin uygulamadan endişe duyması şaşırtıcı değil. TikTok'un kişisel bilgi sızdırdığına dair bir kanıt olmasa da, bu yetkilileri pek ilgilendirmiyor. Çin'in TikTok'taki mesajları takip ettiğine dair bazı endişeler de var.

Bu arada Amerikan ordusu, geçtiğimiz günlerde harp okulu öğrencilerine TikTok'u kullanmamalarını söylemişti.

TikTok'u geliştiren ByteDance'tan henüz bir açıklama gelmedi ancak firma, daha önceki bir açıklamasında TikTok'un ABD işlemlerinin Çin'den ayrı olduğunu söylemiş ve Çin hükümetinden emir aldığını reddetmişti.

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