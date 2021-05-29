Twitch, Yayıncıların Bikinili Çektiği Jakuzi Videoları ile Dolup Taşıyor!

Genelde oyuncuların videoları paylaştığı, canlı yayın yaptığı bir platform olan Twitch son zamanda jakuzi videoları ile dolup taşıyor. Pek nereden çıktı bu jakuzi videoları? Twitch, jakuzi videoları için neden özel bir bölüm açtı?

Twitch neden jakuzi videoları ile doluyor?

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