Twitch, Yayıncıların Bikinili Çektiği Jakuzi Videoları ile Dolup Taşıyor!

Amazon'un canlı yayın platformu olan Twitch, öncelikle izleyicilerin diğerlerinin video oyunları oynamasını izlemelerine odaklanan bir hizmet olarak ortaya çıktı ve hepimizin bildiği gibi bu alanda son derece popüler oldu. Son aylarda, jakuzide bikinili insanların yer aldığı canlı Twitch akışlarında görülen büyük patlama, hem platformun daha fazla ilgi görmesine neden oluyor, hem de bazı tartışmalara yol açıyor.
Kulağa tuhaf gelse de, artık bir trend haline geldi. İnsanlar, özellikle de kadınlar, şişme bir jakuzide bikini giyerek izleyicilerle saatlerce sohbet ettikçe, jakuzi videolarının popülaritesi artıyor. Bu aynı zamanda Twitch topluluğu içinde tartışmalı bir konu haline geldi. Bu yeni trendle başa çıkamayan Twitch, bu içeriği oyunculardan ayırmak için sadece bu yayıncıların kullanacağı yeni bir Havuzlar, Jakuziler ve Plajlar (Pools, Hot Tubs and Beaches) kategorisi oluşturmaya karar verdi.
Bu, oyuncuların canlı yayın yaparken cinselliği çağrıştıracak kıyafetler bile giymesini istemeyen Twitch'ten cesur bir hamle olarak değerlendiriliyor ve bir bakıma, jakuzili video trendini tanıdığını ve meşrulaştırdığını gösteriyor. Canlı yayın araçları ve hizmetleri sağlayan StreamElements'in kurucu ortağı Doron Nir, yeni Twitch kategorisinin birkaç cephede önemli olduğunu söyledi. Nir, "Plaj, havuz ve jakuzi akışlarını tamamen yasaklamak yerine onlara özel bir alan vermek, firmanın kullanıcıların eğilimlerine kulak verdiğini gösteriyor. Aynı zamanda, bu platformun önceki günlerde çok daha fazla çeşitliliğe sahip olacağına da işaret ediyor" diyor.
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