Twitter'da 3. Parti Gizlilik Sorunu Keşfedildi
Bir yılı aşkın bir süredir fark edilmeyen Twitter hatası, yetkisiz kişilerin bazı kullanıcıların verilerine ulaşmasına neden oldu!
2017 yılının Mayıs ayından bu yana aktif olan bir Twitter hatası, kullanıcıların özel mesajlaşmalarını yetkisiz taraflarla paylaşmaya başladı. Tabii ki, Twitter konuyla ilgili "çok üzgün" olduğunu söyledi ve etkilenenleri de uyardı.
Twitter'ın Hesap Etkinliği API'sini (AAAPI) kullanan platformlara hesabınız ile giriş yaptıysanız, etkileşimlerinizin alakasız bir geliştirici ile paylaşılma olasılığı var demektir. Twitter ayrıca, kullanıcıların DM'lerinin ve korunan tweet'lerin de hata nedeniyle açığa çıkmış olabileceği ihtimalinin olduğunu belirtti.
Twitter, destek sitesi aracılığıyla olayla ilgili bazı önemli güncellemeler sundu.
Anahtar güncellemeler:
- Hata Mayıs 2017'den keşfedildiği 10 Eylül 2018'e kadar sürmüştür. Tespit edilmesinin ardından saatler geçtikten sonra, verilerin yanlış geliştiriciye gönderilmesini önlemek için gerekli düzeltme yapılmıştır.
- Hata, Twitter'daki kişilerin %1'inden daha azını etkilemiştir.
- İstenmeyen bilgileri almış olabilecek taraf, son aylarda kötüye kullanımı önlemek amacıyla yürüttüğümüz geliştirici programımıza kayıtlı bir geliştiricidir.
Twitter keşfedilmesinden hemen sonra hatayı düzeltti, sorundan etkilenmiş kişilerle iletişim kurdu ve ayrıca bu sorun nedeniyle elde edebilecekleri bilgileri silmeleri için geliştiricilerle de iletişime geçti. Şirket bu konuda daha fazla araştırma yapmaya kararlı görünüyor ve herhangi bir gelişme olması halinde şeffaf şekilde kullanıcıların bilgilerine sunacağına şüphe yok.
Yavuz Alp Şimşek
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