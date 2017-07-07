Twitter'da Pornografik Görüntüleriyle İntikam Aldı

7 milyon takipçili Rob Kardashian, Twitter hesabından eski kız arkadaşının pornografik görüntülerini yayınlayınca olan oldu!

Twitter'da pornografik görüntüleriyle intikam aldı

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