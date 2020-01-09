Uber ve Hyundai, Uçan Taksi Konseptini Gösterdi

Uber ve Hyundai, 2023'te sunmak istedikleri "uçan taksiye" ait konsepti CES 2020'de gösterdi!

Uber ve Hyundai, Uçan Taksi Konseptini Gösterdi

Uber ve Hyundai, tam boyutlu uçan taksi maketini gösterdi. İki firma, 2023'te sizi kalabalık şehirlerin üzerinden dilediğiniz yere ulaştırmayı amaçlıyor.

Elektrikli uçak Uberdai, bir pilot ve uç yolcuyla 96 km yol yapabiliyor ve 290 km / saat hıza ulaşabiliyor. Aracın zamanla otonom hale getirilmesi planlanıyor, ancak iki firma şimdilik pilotlu araçlara odaklanıyorlar.

Uçan taksi "sektörü" geçen sene Boeing'in NeXt için yaptığı test uçuşlarıyla hareketlenmeye başlamıştı. Bu elektrikli araç, 50 mil menzile ulaşabiliyordu. Bell Helicopter'in duyurduğu Bell Nexus ise "hava yolculuğunu yeniden tanımlamayı" amaçlıyor.

Birkaç senedir hava yolculuğunu hedefleyen Uber, bir hava aracı filosu hazırlamak için çeşitli havacılık şirketleriyle birlikte çalışıyor. Helikopter ile uçak arasındaki bu tasarım, pervaneyle yerden kalkıyor ve uçuşa geçtikten sonra güçten tasarruf için kanatları kullanıyor.

Uber, ilk uçan araçlarını ABD ve Avustralya'da 2023'te kullanmaya başlamayı planlıyor.

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