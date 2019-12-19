Ubuntu 15 Yaşında, İşte Onu Diğerlerinden Ayıran Noktalar

Linus Torvalds'ın "sadece eğlence için" geliştirdiği Linux işletim sisteminden 15 sene sonra, daha hafif ve kullanıcı dostu bir yapı sunan Ubuntu doğmuştu. Ubuntu, elbette Linux tabanlı tek dağıtım değil. Ancak Linux'un bugüm geldiği nokta açısından en önemlilerden biri olduğu tartışılmaz bir gerçek. Bu yazıda, Canonical'ın işletim sistemini diğer dağıtımlardan ayıran noktalara kısaca göz atmak istiyoruz.
Hem masaüstü, hem de sunucularda popüler olan Ubuntu, yazılım geliştiricileri için ücretsiz veya çok uygun fiyatlı bir hazineden farksız. Bugün bulutta çalışan birçok yazılım, Ubuntu üzerinde çalışıyor. Bir bilim adamı yeni bir buluşa imza attığında, basında yer alan fotoğraflarda, PC'nin arka planında Ubuntu masaüstünü görebiliyorsunuz.
Açık kaynağın önde gelen isimleri, bir sonraki yenilik dalgasının tek bir firma tarafından değil, tüm alanlarda gelişmeye kendini adamış topluluklar tarafından oluşturulacağına inanıyor.
Masaüstünde performansa odaklanan Ubuntu, sunucularda güvenlik, performans ve uzun vadeli desteğe önem veriyor. Bugün Canonical, her LTS yayını için 5 senelik ücretsiz güvenlik güncellemeleri sunuyor. Bu destek süresi, Uzatılmış Güvenlik Bakımı programı ile uzayabiliyor.
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