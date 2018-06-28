Ubuntu kullanıcıları veri paylaşımından memnun
Ubuntu kullanıcılarının üçte ikisi, verilerini geliştirici Canonical ile paylaşmaktan memnun!
Yılın başında duyurulduğu gibi Canonical, Ubuntu'nun kullanıcı tabanından veri toplama kararını aldı ve şimdi de bu istatistiklerin ilk sonuçları firma tarafından yayınlandı. Bu sonuçların arasında öne çıkan bir madde, kullanıcıların %67'sinin PC'leri (ve diğer parçaların) detaylarını sağlamaktan mutlu olmaları.
Başka bir deyiş ile Microsoft'un Windows 10 ile topladığı ve büyük bir tartışmaya sebep olan bu veriler, Linux dağıtımı yapan firmanın yazılımını kullananların büyük çoğunluğu tarafından memnuniyetle veriliyor.
Ya da bu sonucu pek çok kişinin yazılım yüklemesi sırasında düşünmeden onaylamalara tıklamaları ve ayarları varsayılan konumlarında bırakmaları ile yorumlanabilir. Ancak belirtmek gerekiyor ki Ubuntu'nun yükleme süreci, nelerin yaşandığını açık bir şekilde gösteriyor ve gönderilecek olan verilerin (bunların arasında PC özellikleriniz, yüklü uygulamalar ve yaklaşık konumunuz da yer alıyor) bir ön izlemesini de görebilmenize imkan tanıyor.
Buradaki en önemli nokta, bu verilerin Canonical ile paylaşımının varsayılan olarak açık olması ve sistemden çıkışın tercihe bağlı olması. Ancak Register'ın fark ettiği üzere ilginç bir şekilde Canonical, "katılım oranının" %67 olduğunu söylüyor ancak bu süreç katılımın yapıldığı bir süreç değil.
Ne olursa olsun görünene göre kullanıcıların büyük bir kısmı verilerin kullanılmasına izin vermiş gibi gözüküyor. Canonical, toplanan bu verilerin işletim sistemini geliştirmek için ve üzerinde çalışılması gerekilen alanları belirlemek için kullanıldığının altını çiziyor.
Alınan verilere bakıldığında ise Ubuntu Desktop kullanıcılarının büyük bir çoğunluğunun tek CPU ve 4GB veya 8GB sistem RAM'ine sahip bilgisayarlar kullandıkları görülüyor. İlginç bir şekilde kullanıcıların büyük bir çoğunluğu hâlâ 2GB bellek kullanmaya devam ediyor.
Çoğunluk tek bir grafik kartı kullanırken küçük bir kısım çift GPU'ya sahip ve Ubuntu kullanıcılarının büyük bir çoğunluğunun sadece bir ekranı bulunuyor. Çoğunluk 1080p çözünürlüğü kullanırken, neredeyse aynı miktarda da 1366x768 çözünürlük gözüküyor. Bunun da en büyük sebebinin muhtemelen notebooklarında Ubuntu'yu kullanıyor olmaları olduğu söylenebilir.
Toplanan diğer veriler söz konusu olduğunda ise Canonical, Ubuntu'nun küresel dağılım anlamında oldukça yaygın olduğunu ve işletim sisteminin ortalama kuruş süresinin 18 dakika sürdüğünü belirtiyor. İlginç bir şekilde yeni Minimum yükleme seçeneği Linux distrosu olarak Ubuntu'yu tercih edenlerin sadece %15'i tarafından kullanılıyor...
Levent Öztürk
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