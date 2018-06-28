Ubuntu kullanıcıları veri paylaşımından memnun

Ubuntu kullanıcılarının üçte ikisi, verilerini geliştirici Canonical ile paylaşmaktan memnun!

Ubuntu kullanıcıları veri paylaşımından memnun

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Apple ve Samsung'un Patent Kavgası Sona Erdi!
Google, Yeni Resim Aramayı Masaüstünde Deniyor
Sony'den Türkiye'ye Veda Sinyali
Mesajlaşma Efsanesi AIM'i Dirilttiler
Intel'in 40. Yıl Özel İşlemcileri Monster'da!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir