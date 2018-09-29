Ubuntu'nun Beta Sürümü Cosmic Cuttlefish Hazır
Sevilen Linux dağıtımlarından Ubuntu'nun yeni beta sürümü Cosmic Cuttlefish, bu yeniliklerle geldi!
Canonical, Ubuntu'nun yeni beta sürümü 18.10 "Cosmic Cuttlefish"i indirmeye sunduğunu duyurdu. Yeni beta sürüm Ubuntu Desktop, Server ve Cloud'un yanı sıra Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu Budgie, Ubuntu Kylin, Ubuntu MATE, Ubuntu Studio ve Xubuntu'yu kapsıyor.
Ubuntu'nun beta sürümleri genellikle kullanıma engel olacak sorunlar içermiyor ve yenilikler, final sürümde yer alacak yenilikleri temsil ediyor. Final sürümün ise 18 Ekim'de yayınlanması planlanıyor. Beta sürümde hataya rastlayanlar, bunları Canonical'a bildirerek final sürümden önce onarılmasını sağlayabilirler.
Güncelleme, Gnome Shell oturumu için yeni bir varsayılan tema sunarken X.Org Server 1.20'yi, yeni Linux 4.18 kernel'i ve diğer paket güncellemelerini içeriyor. Ubuntu 18.04 kullanıcıları, beta sürüme geçmek için buradaki talimatlara göz atabilirler. Temiz kurulum veya sanal makineye kurulum yapmak için ISO imajlarını indirmek isteyenler ise duyurunun en altında bağlantılara ulaşabilir.
Zeynel A. Öztürk
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