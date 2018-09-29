Ubuntu'nun Beta Sürümü Cosmic Cuttlefish Hazır

Sevilen Linux dağıtımlarından Ubuntu'nun yeni beta sürümü Cosmic Cuttlefish, bu yeniliklerle geldi!

Ubuntu'nun Beta Sürümü Cosmic Cuttlefish Hazır

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