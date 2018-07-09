Uyku modu mu, hazırda beklet mi? Hangisi?
Uyku Modu, Hazırda Beklet'e (hibernate) karşı: Windows'u kapatırken hangisini tercih etmeli?
Bilgisayarınızla işiniz bittiğinde, muhtemelen onu tamamen kapatmıyorsunuz. Gerçekten de, PC'mizin başından ayrılırken çoğumuz laptop'un kapağını kapatmakla yetiniyoruz. Güç ayarlarınız el veriyorsa, laptop'un kapağını kapattığınızda cihazın uyku moduna geçeceğini, kapağı tekrar açtığınızda ise hemen hazır hale geleceğini biliyorsunuz.
Peki uyku modu tam olarak nedir ve nasıl çalışır? Hazırda beklet modundan farkı nedir? Hangi modu kullanmalısınız? Cevapları bu yazımızda bulacaksınız.
Uyku modu nedir?
Uyku modu, genellikle Windows'un güç menüsü üzerinden veya çalışan laptop'unuzun kapağını kapatarak etkinleştirilir. İşletim sistemi uyku modunda özel, düşük güç tüketimli bir duruma geçiş yapacaktır. Bu modda RAM dışındaki tüm bileşenlerin elektriği kesilir. Bunlara sabit disk, ekran, portlar dahildir.
RAM'de depolanan açık tüm belgeleriniz, ayarlarınız, uygulama verileriniz, bu modda yerini korur. Bu sayede bilgisayarınız uyandığında, hızla kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. RAM'ler "uçucu" flaş bellek modüllerinden oluştuğundan, uyku modunda gücün kesilmesi durumunda bilgisayarınız, kaldığı yeri unutur ve kaydetmediğiniz verileri kaybedersiniz.
Hazırda bekletme modu (hibernate)
Bu mod, uyku moduyla aynı prensipte çalışır ancak bir adım ileriye giderek RAM'in gücünü keser. Hazırda beklet komutunu verdiğinizde sisteminiz, RAM'deki tür verileri sabit diske yazar, böylece gücü kesseniz de kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Hazırda beklet etkin iken hiçbir bileşene güç sağlanmadığından, güç tüketimi açısından bu modun bilgisayarınızı kapatmaktan farkı yoktur.
Hazırda beklet modundan çıkmak ve bilgisayarınızı açmak için güç düğmesine basmanız gerekir. Açılış sırasında sabit diske yazılan veriler, RAM'e geri yazılır.
İşlevin etkisi aynı olsa da hazırda bekletten geri dönmek, PC'nizi uykudan uyandırmak kadar hızlı gerçekleşmez. Cihazınızın hazır olması, 30 saniyeyle birkaç dakika arasında zaman alabilir.
Hangisini kullanmalısınız?
Uyku modunun daha kullanışlı olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Hazırda bekletme, bilgisayarı en baştan başlatmaktan iyi olsa da uyku modunun hızına yaklaşamıyor. Dahası Windows 10, zaten yeterince hızlı açılan bir işletim sistemi.
Not: Windows 8 ve 10, hazırda bekletme işlevini varsayılan olarak gizliyor. İşlevi güç menüsünde görünür hale getirmek için bu yazımıza bakabilirsiniz.
Cem Sinanoğlu
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