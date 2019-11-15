Web Tarayıcısı Brave, Artık Beta Değil!

İzleme kodlarını varsayılan olarak engelleyen web tarayıcısı, yaklaşık 3 sene sonunda beta sürecinden çıktı ve final sürümünü yayınladı

Web Tarayıcısı Brave'in Kararlı Sürümü Yayınlandı

Gizliliğe odaklı web tarayıcısı Brave, bazı üçüncü parti reklamları, otomatik çalan videoları ve izleyicileri engelliyor. Beta sürümü Ocak 2016'da yayınlanan Brave, beta aşamasını tamamladı.

Web tarayıcısının ilk "kararlı" sürümü Brave 1.0, Windows, macOS, Linux, Android ve iOS için yayınlandı. "Gizliliği daha yüksek, daha güvenli ve 3-6x daha hızlı gezinti deneyimi" sunduğunu söyleyen tarayıcı, sizi izleyen reklam kodlarını engelliyor.

Reklamları tamamen engellemek, web sitelerinin gelirlerini olumsuz olarak etkileyen bir davranış. Brave, bunun için kendi çözümünü sunuyor ve "gizliliğe saygı duyan" reklamları görüntüleyen kullanıcıların puan kazanmasını sağlıyor. Toplanan puanlar, ziyaret edilen sitelere bir "bahşiş" gibi dağıtılıyor. Teoride bu, sitelerin reklam gösterilmediği için yaşadığı gelir kaybını kısmen telafi ediyor. Kullanıcı, dilediği sitelere bahşiş vermekten vazgeçebiliyor ve dilerse, direkt olarak bir kişiye (YouTuber gibi) bahşiş verebiliyor.

Bugünkü popüler web tarayıcılarının bir tür izleyici yönetme özelliğiyle geldiğini belirtmekte fayda var. Bununla birlikte Brave, tüm izleme kodlarını varsayılan olarak engellediğini iddia ediyor ve aynı zamanda Tor bütünleşmesiyle geliyor. Bunlara karşın reklam engelleme sistemleri geliştikçe, reklamcıların yeni reklam gösterme yöntemleri bulması beklenebilir.

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