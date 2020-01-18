WhatsApp, Reklamdan Şimdilik Vazgeçti

WhatsApp, 2018'de yaptığı bir açıklamada Status sekmesine reklamlar ekleyebileceğini söylemişti. Ancak WhatsApp gizliliğe odaklanan bir platform olduğundan, reklam gösterileceğine dair haberler birçok kullanıcının hoşuna gitmemişti.
WhatsApp'ın reklam gösterme ihtimali sizi de rahatsız ettiyse, en azından şimdilik derin bir nefes alabilirsiniz. Wall Street Journal'ın bir raporuna göre WhatsApp için reklam işlevini hazırlayan takım, geçtiğimiz birkaç ay içinde dağıtıldı. Üstelik takımın ortaya çıkardığı çalışma da uygulamadan kaldırıldı.
Rapor, platformun gelecekte reklam gösterme planlarının devam ettiğini söylüyor ancak bunun ne zaman olacağı belli değil. Planların neden askıya alındığı da bilinmiyor.
WhatsApp'ın kurucuları olan Brian Acton ve Jan Koum şirketi terk ettiğinden bu yana kullanıcılar, platformun seyrinden pek memnun değiller. Koum'un ayrılışının Facebook'un reklam göstermek için şifrelemeyi zayıflatmasından kaynaklandığı iddia ediliyor. Bu doğruysa, WhatsApp sandığınız kadar güvenli olmayabilir. Facebook, sıkça gizlilik hakkında konuşsa da aslında WhatsApp'tan para kazanmanın yolunu arıyor olabilir.
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