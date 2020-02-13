Windows 10'dan Bıktınız mı? Windows 12 Lite ile Tanışın

Windows 10'un olumlu itibarı, Microsoft'un son zamanlarda yayınladığı sorunlu güncellemelerle tehlikeye girmiş durumda. Herhangi bir resmiyeti olmayan "Windows 12 Lite" bu sorunları çözmeyi amaçlıyor.
Linux Lite 4.8 LTS'nin modifiye edilmiş bir sürümü olan Windows 12 Lite, simgeleri ve varsayılan arka planıyla Windows 10'a benzer bir görünüme sahip. Reddit'teki bir kullanıcı, Windows 12 Lite'ın yerel bir bilgisayar mağazasında satıldığını gördüğünü söylüyor. Windows 12 Lite'ı güncelleme imkanınız bulunmuyor, böylece güncelleme yüzünden sıkıntı yaşama olasılığınız da ortadan kalkıyor. A4 kağıdına basılmış olan açıklamada şunlar yazıyor:
"Her çalışmak istediğinizde güncelleme yok. Güncellemeler başarısız olur, bu yüzden güncelleme yapamazsınız."
Yazılanların Windows 10'un son zamanlardaki güncelleme sorunlarına gönderme yaptığı açık. Dağıtım, "virüs veya fidye zararlısından arınmış" olduğunu söylüyor ve Windows 12'nin bunlardan etkilenmediğini iddia ediyor. Dahası kağıtta yazan iddiaya göre işletim sistemi, Windows 10'dan üç kattan hızlı çalışıyor ve yaklaşık 15 saniyede açılıyor.
Kaliteli görünmeyen kılavuzun yanında dağıtımın bir web sitesi bile var. Site en azından Linux Lite 4.8 LTS'yi Windows 10'a benzetmeye çalıştığını itiraf ediyor.
Windows 12 Lite elbette Windows 10'un yerine geçmeyecek ancak Linux'un Windows gibi çalışabileceğini göstermesi açısından ilginç bir örnek.
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