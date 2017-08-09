Windows 10 İçin En İyi 5 Simge Paketi
Bu harika sİmge paketleriyle Windows 10'un görünümünü değiştirmeye ne dersiniz?
Windows 10'un düz ve daha minimalist grafikleri, baştan tasarlanan sistem menüleriyle "geleneksel" Windows'tan çok farklı görünen ilk Windows olduğu söylenebilir. Elbette klasik Windows'tan geriye kalan bazı öğelere Windows 10'da rastlamanız mümkün; Denetim Masası ve bazı sistem araçları gibi. Ancak bunlar muhtemelen yakın bir gelecekte Microsoft tarafından değiştirilecek veya kaldırılacak.
Windows 10'un yeni tasarımının herkesin zevkine uymadığı açık. Bu durumda temalar ve skin'ler yardımıyla Windows 10'a önceki senelerin Windows'un görünümünü kazandırabilirsiniz. Peki ya simgeleri değiştirmek isterseniz? Aşağıda yüzlerce simge paketi arasından en iyi 5'ini sizin için seçtik.
1. WinRemix Icon Pack
Daniel Ruiz'in Super Flat Remix'ini temel alan WinRemix Icon Pack'i klasörleri için yalnızca yeşil renk seçeneğiniz var, ancak simgeler müthiş görünüyorlar. Her klasörün simgesini değiştirip, içeriğe özel hale getirmeniz mümkün. Yükleme adımları ise diğer paketlere göre biraz daha karışık.
2. OS X Minimalism iPack
Yanlış okumadınız. Bu paket, sevilen macOS simgelerini Windows'a taşıyor. Simgeler, orijinallerinin biraz değiştirilmiş sürümleri olsalar da, yeterince iyiler. OS X Minimalism iPack içerisinde standart sistem simgelerinin yanı sıra Chrome, Firefox, RegEdit, hesap makinesi, komut istemi ve Windows Media Player simgeleri de yer alıyor.
OS X Minimalism iPack bir 7Z dosyasıyla geldiği için onu açarken 7-Zip gibi bir programa ihtiyacınız var. Dosyanın içeriğini bir klasöre kopyaladıktan sonra OS X Minimalism iPack.exe dosyasını çalıştırın.
3. The Numix Icon Project
Linux veya Android tabanlı bir işletim sistemiyle biraz zaman geçirdiyseniz, Numix Project size tanıdık bir görüntü sunacak. DeviantArt üzerinden indirilebilen Windows'a uyarlanmış simge paketi, mavi, kahverengi ve pembe klasör simgeleri, bunların yanında geniş bir yelpazeye yayılan ICO simgeleri içeriyor.
4. Arc Icons
Numix Icon'u dönüştüren geliştirici tarafından ortaya çıkarılan Arc Icons, popüler bir Linux simge paketinin Windows'a uyarlanmış hali. Arc Icons, listemizdeki diğer simge paketleri gibi düz ve minimal bir tasarım anlayışını kabul ediyor.
5. Alienware Eclipse
"Modern" görünümlü simgelerden sıkıldıysanız, neden sıra dışı Alienware Eclipse paketini denemiyorsunuz? Gösterişli donanımları olan bir oyun tutkunuysanız, Alienware Eclipse ekranınızda harika görünecek. Simgeler, elektrik mavisiyle siyahı bir araya getirerek geleceğe dönük bir stil ortaya çıkarıyor.
Zeynel A. Öztürk
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