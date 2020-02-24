Windows 10 için Yeni Sürücü Güncelleme İşlevi

Microsoft, Windows 10 güncellemelerinin çalışma şeklinde yaptığı değişiklikleri etkin hale getirmeye başladı. Yeni sistem, cihaz sürücülerine yönelik isteğe bağlı yükleme işlevi sunuyor.
Yenilik sayesinde donanım üreticileri, sürücülerini otomatik (normal yolla) veya elle (isteğe bağlı olarak) yüklenebilir olarak sunabilecekler. Microsoft, konu hakkında şunları söylüyor:
"Sürücü yayınlama karışık bir işe dönüşebilir. İsteğe bağlı sürücüleri almaya yönelik birkaç yöntem var ve bu, kafa karıştırıyor. Şu andan itibaren işleri biraz düzene koymak için bazı değişiklikler yapıyoruz."
"Artık tüm ortaklarımız, sürücüleri otomatik olarak yayınlayabilecekler! Böylece kademeli dağıtım mümkün olacak. Bu sayede Microsoft ve ortaklarımız, sorunları önceden öğrenebilecek ve gerekirse düzeltme yapabileceğiz."
Yani Windows 10 kullanıcıları, tıklayarak yükleyebilecekleri, içerisinde sürücüler bulunan isteğe bağlı güncellemeler görecekler. Windows 7 ve Windows 8'de olduğu gibi.
Donanım üreticisi isteğe bağlı (elle) dağıtımı tercih ederse, bunun için bir "iş gerekçesi" göstermesi gerekecek. Otomatik dağıtım varsayılan seçenek olduğundan, Microsoft'a göre sürücü üreticilerinin "Microsoft'un kalite ve güvenilirlik sürecinden" faydalanmasını sağlayacak.
Teoride iyi bir fikir gibi görünse de Microsoft'un son aylardaki güncellemelerle ilgili kalite kontrolünün pek iyi çalışmadığı açık. Dolayısıyla firmanın sözlerinin kullanıcıları güvende hissettireceğinden emin değiliz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın