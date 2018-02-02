Windows 10, StatCounter'a göre Windows 7'yi Geçti
Windows 10'un Windows 7'nin gölgesinde kaldığı günler, görünüşe bakılırsa en sonunda bitti!
Windows 10'un pazar payı, tek bir firmanın verilerine bakacak olursak Windows 7'yi sonunda geçti.
Statcounter'a göre Windows 10, Ocak ayında 1,09 puanlık bir sıçrayış göstererek yüzde 42,78'lik bir pazar payına ulaştı. Windows 7 ise 0.03 puanlık çok küçük bir kayıpla yüzde 41,86'ya geriledi. Böylece Microsoft'un en yeni işletim sistemi, Windows 7'yi neredeyse 1 yüzde puanıyla geçmiş oldu. Bir başka deyişle Windows 10, yayınlanmasının iki buçuk sene ardından liderlik koltuğuna oturdu.
Geçen sene Ocak ayına tekrar baktığımızda, o tarihte Windows 7 ve 10 arasındaki boşluğun oldukça geniş olduğunu görüyoruz. Ocak 2017'de Windows 7 yüzde 47,46 ile açık ara lider iken Windows 10'un pazar payı, yüzde 32,84 idi.
Windows'un diğer sürümleri ise yüzde 10'ların altında dolaşıyor. Windows 8.1 yüzde 8,70 ile üçüncü sıradayken Windows XP, hala yüzde 3,36'lık bir pazar payına sahip. Windows Vista da yüzde 0,74'lük payıyla tüm kullanıcılarını bırakmış değil.
Bu verilerin tek bir firmaya ait olduğunu hatırlatmakta fayda var. Rakip analiz firması Netmarketshare, Windows 7'yi yüzde 42,39'luk pazar payıyla lider göstermeye devam ediyor. Firmaya göre Windows 10'un payı, yüzde 34,29 seviyesinde - yani buradaki fark hala büyük. Bu farkların nedeni, daha önce de sıkça söylediğimiz gibi ölçüm yöntemlerindeki farklılıklar.
Zeynel A. Öztürk
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