Windows 10, Steam'deki Konumunu Korudu!
İşletim sistemlerinin popüler platformdaki kullanım oranları açıklandı; Windows 10'un yüzü bir kez daha güldü!
Steam'den gelen geçen ayki veriler, oyun platformundaki Windows 10 kullanıcılarının oranının yüzde 51,2'ye ulaştığını söylemişti. Yüzde 50 sınırını 2017'nin başında geçen işletim sistemi, yeni verilere göre kullanıcı oranını benzer seviyelerde korudu.
Rapora göre Steam'deki ankete katılan oyuncuların yüzde 51,07'si Windows 10 kullanıyor. Tüm oyuncular arasında 64-bit Windows 10 kullananların oranı yüzde 50,08 iken 32-bit Windows 10 kullananların oranı yüzde 0,99 ile çok düşük. Windows 10'un kaybettiği 0,13 puanlık kayıp ise raporun hata payının içinde.
Windows'un diğer sürümlerine baktığımızda neredeyse tümünün ya çok az kayıp yaşadığını, ya da aynı seviyede kaldığını görüyoruz. Tek büyüme gösteren Windows yüzde 0,89'luk hatırı sayılır büyüme ile 64-bit Windows 7. Apple'ın işletim sistemi OS X'e döndüğümüzde ise yüzde 2,99'luk bir kullanıcı tabanını koruduğunu görüyoruz. İşletim sisteminin sadece 10.12.4 sürümünün büyüme kaydettiği gözleniyor. Linux'un yüzde 0,76 ile aynı seviyede kaldığı gözleniyor.
Steam kullanıcılarının donanım yapılandırmaları da hemen hemen aynı. En çok kullanılan RAM miktarı 8GB iken tek monitörlü sistemler en çok 1920x1080, çok monitörlü sistemler en çok 3840x1080 çözünürlüğünü kullanıyor.
Steam'in raporunun ankete katılmayı kabul eden kullanıcıların verileriyle oluşturulduğunu ve gerçekleri isabetli olarak yansıtmayabileceğini belirtmekte fayda var. Yine de henüz yayınlanan Creators Update'in bu verileri nasıl etkileyeceğini biz de merak ediyoruz. Güncelleme, Microsoft'un sözleriyle "oyun performansını geçiştirmek üzere PC'nizi optimize eden Oyun Modu" ile gelmişti ve bu, Steam'deki oyuncuları cezbetmiş olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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