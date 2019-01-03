Windows 10, Windows 7'yi Yine Geçti
Windows 10, artık iki analiz firması için de en popüler işletim sistemi!
Windows 10'un kullanıcı sayısı, en azından bir veri analiz firmasına göre Windows 7'yi geçti.
Netmarketshare'in Aralık 2018'i kapsayan en son raporu, masaüstü işletim sistemi pazarında Windows 10'un tüm PC'lerin yüzde 39,22'sinde yüklü olduğunu, Windows 7'nin ise yüzde 36,9'luk bir payının bulunduğunu söylüyor. Bu durum Microsoft'un son işletim sistemi için büyük bir şey çünkü Kasım verilerine baktığımızda Windows 10'un yüzde 38,14 gibi bir oranda olduğunu, Windows 7'nin ise yüzde 38,89 ile biraz önde olduğunu görüyoruz. Biraz geç gelen bir haber olsa da, Microsoft'un Windows 10'un 7'yi geçmesine sevineceğinden şüphemiz yok.
Bu arada Windows 10'un Windows 7'yi çoktan geçtiğini düşünüyor olabilirsiniz. Haklısınız çünkü bir başka analiz firması olan Statcounter, Windows 10'un Ocak 2018'de en tepeye yerleştiğini söylemişti. Bu farklılık, iki firmanın veri toplama şeklinin farklı olmasına dayanıyor.
En azından artık şunu söylemek mümkün: Kimin rakamlarına bakarsanız bakın, Windows 10 artık selefinden daha popüler. Yine de Microsoft'un güncellemelerin çıkardığı arızalar konusunda sıkı çalışması gerekiyor çünkü Windows 10, hala son güncellemenin ağrılarıyla boğuşuyor.
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