Windows 10'a Geçiş Yolu Hala Kapanmadı!

Windows 7 ve Windows 8 kullananlar için Windows 10'a geçiş yolu resmi olarak kapandı. Ancak ilk günden beri açık olan yollar, hala açık!

Windows 10'a Geçiş Yolu Hala Kapanmadı!

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