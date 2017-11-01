Windows 10'a Ücretsiz Geçiş Sona Eriyor

Windows 10'a ücretsiz geçiş için geriye kalan yollar, bu tarihten itibaren kapanıyor!

Windows 10'a Ücretsiz Geçiş Sona Eriyor

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