Windows 10'un Steam'deki Artışı Sürüyor

Oyun platformu Steam'in yayınladığı son veriler, Windows 10 64-bit'in hız kesmeden yoluna devam ettiğini gösteriyor.

Windows 10'un Steam'deki Artışı Sürüyor

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