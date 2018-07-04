Windows 10'un Steam'deki Artışı Sürüyor
Oyun platformu Steam'in yayınladığı son veriler, Windows 10 64-bit'in hız kesmeden yoluna devam ettiğini gösteriyor.
Steam, düzenli olarak yayınladığı kullanım oranları raporunun yenisini kullanıcılara sundu. Valve'ın oyun platformu olan Steam'de, işletim sistemi kullanım oranları listesinin tepesinde, pek de şaşırtıcı olmayan bir biçimde Windows 10 64-bit bulunuyor.
İşletim sistemlerinin geneline baktığımızda, Windows'un yüzde 96.5 gibi ezici bir üstünlüğü bulunduğunu görüyoruz. Geri kalan küçük payı ise, MacOS ve Linux paylaşıyor.
Windows 10 64-bit, bir önceki rapora göre yüzde 1.50 artış ile toplamın yüzde 57'lik kısmını dolduruyor. İkinci sırada Windows 7 64-bit var ve kullanım oranı yüzde 32.4. Üçüncü sıranın sahibi ise, yüzde 4 ile Windows 8.1 64-bit. Ancak her iki işletim sistemi de küçük düşüşler göstermiş durumda.
Listede göze çarpan ilginç bir detay ise, Windows XP'nin halen yüze 0.23 oranında kullanılıyor olması. Bu da, yüzde 0.01'lik artış anlamına geliyor.
İşlemci cephesinde ise Intel'in büyük üstünlüğü göze çarpıyor. Intel işlemciler toplamın yüzde 84'ünü oluştururken, AMD işlemciler yüzde 16 civarında kalıyor. Ancak AMD kullanımının Şubat ayı raporunda yüzde 9 olduğu düşünülürse, bunun önemli bir artış olduğu rahatlıkla söylenebilir.
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