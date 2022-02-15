Windows 11'i Desteklenmeyen PC'de Windows 11 Kullananlara Uyarı Geliyor!

Windows 11 şu anda resmi sistem gereksinimlerini karşılamayan bilgisayarlara "yan yollardan" yüklenebiliyor, ancak Microsoft bunun yapılmasını önermiyor. Bu kararını vurgulamak için de yeni bir adım attığı, önizleme derlemesinde görülüyor.
Microsoft, desteklenmeyen sistemlere hayati güvenlik güncellemelerini gönderemeyebileceğini daha önce açıklamıştı. Ancak şu ana kadar böyle bir uygulama yapmadı.
Şimdiyse şirket, işletim sistemi gereksinimleri açısından uygun değilse, bilgisayarlarının Windows 11 çalıştırmaması gerektiğini insanlara bildirmek konusunda daha ciddi görünüyor. Twitter'da Microsoft ile ilgili sızıntıları ile tanınan Albacore, Windows 11'in test sürümünde gördüğü yeni bir uyarı ile ilgili bir tweet gönderdi. Mesaj, kullanıcılara sistemlerinin Windows 11'in gereksinimlerini karşılamadığını söylüyor ve sorunun neden olduğunu öğrenmelerine yardımcı olacak bilgiler içeren bir sayfaya bağlantı sunuyor.
Windows 11'i desteklenmeyen bir makinede çalıştıranlar için bu şekilde bir uyarının görünmesi, Microsoft'un açıkları kapatmaya ve Windows 11'i sadece uygun sistemlerde desteklemeye giden yolda attığı bir adım olarak görülüyor. İleride, Windows 11'in bu tür sistemlere kurulsa bile çalışmayacağı veya güncelleme desteği almayacağı zaman da eninde sonunda gelecek gibi görünüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın