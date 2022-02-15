Windows 11'i Desteklenmeyen PC'de Windows 11 Kullananlara Uyarı Geliyor!

Windows 11 bundan sonra kullanıcıların bilgisayarı Windows 11 çalıştırmaya uygun değilse, uyarı mesajı görüntüleyerek uyaracak. Bundan sonra ne olacağı ise pek açık değil...