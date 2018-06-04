Windows 3.1'den Windows 10'a Verimlilik İşlevleri
Windows'un iş yapmayı kolaylaştıran verimlilik işlevleri, bugüne kadar hangi aşamalardan geçti?
Windows, doğduğu günden bu yana ciddi biçimde değişse de, bazı yönlerden hiç değişmedi. Örneğin ekrandaki öğelerle etkileşimde bulunmak için onlara hala tıklıyor, pencereleri fareyle sürükleyerek taşıyoruz. Ancak Windows, zaman içinde birçok verimlilik işleviyle zenginleşti. İşte her Windows sürümünün getirdiği en önemli verimlilik işlevleri.
Windows 1.0 (1985)
Windows'un ilk sürümü çok başarılı olmasa da, bugün bildiğimiz Windows'un temelini atıyordu. MS-DOS üzerinde bir grafik arayüz sunan yazılım, DOS'a programlar arasında geçiş gibi önemli bir özellik kazandırıyordu.
Windows 2.0 (1987)
Windows 2.0, pencereleri üst üste getirmeye izin veriyordu. Word ve Excel'in çalıştığı ilk Windows sürümü olan Windows 2.0, aynı zamanda klavye kısayollarını ilk kez kullanan sürümdü.
Windows 3.0 (1990)
Windows 3.0, yükselen işletim sisteminin geniş anlamda başarı kazanan ilk sürümüydü. Windows 3.0'ın en önemli verimlilik işlevleri, bugün hala kullanılan Program Manager ve File Manager idi. İlki yüklü programları simgeler halinde gösterirken ikincisi, bugünkü Dosya Gezgini'nin ilkel bir sürümüydü. İlkel olsa da, bugünkü gibi çift bölmeli bir tasarıma sahipti.
Windows 3.1 (1992)
Sürüm numarası olarak küçük bir güncelleme görünümünde olsa da, Windows 3.1 bir önceki sürümün üzerine önemli geliştirmeler sundu. Bunlardan bir tanesi, TrueType yazı tipi desteğiydi. Bu sayede programlar, yazı tiplerini üçüncü parti programlara gerek kalmadan ölçeklendirebiliyordu. Kayıt Defteri de bu sürümde ortaya çıkmıştı.
Windows 95 (1995)
Windows 95, işlevsellik, kararlılık ve verimlilik anlamında Windows'a büyük bir adım attırmıştı. Bugünkü Windows'a benzeyen ilk Windows sürümü, Windows 95 idi. Başlat Menüsü ve Görev Çubuğu, yeni sürümün verimliliğe yönelik en önemli özelliklerindendi.
Windows 98 (1998)
Windows 95'in başarısını yeni işlevlerle güçlendiren Windows 98'in en uzun ömürlü verimlilik aracı, Görev Zamanlayıcısı idi. Bu programın ilkel bir sürümü Windows 95'e ancak Plus paketiyle eklenebiliyordu. Windows 98, Görev Zamanlayıcı'yı ilk kez işletim sisteminin bir parçası haline getirdi.
Windows ME (2000)
Kararlılık sorunları nedeniyle en kötü Windows sürümlerinden biri olarak anılan Windows ME, bugün standart haline gelen Sistem Geri Yükleme işlevini sunmaya başlamıştı. Bu işlev sayesinde Windows'taki değişiklikleri birkaç tıklamayla geri alabiliyorduk.
Windows XP (2001)
Windows'un modern sürümlerinden biri olarak değerlendirebileceğimiz Windows XP, çıkarılabilir cihazları taktığınızda doğru uygulamayı açabiliyor, Windows Gezgini'nde daha fazla işlev sunuyor ve Başlat Menüsü'nü yeniliyordu. En pratik verimlilik işlevi ise Hızlı Kullanıcı Değiştirme işleviydi.
Windows Vista (2007)
Sorunlu Windows sürümlerinden biri olan Vista, Instant Search işlevi sayesinde sonuçları siz yazarken getirebiliyordu. Üstelik hem dosyaları, hem programları, hem de Denetim Masası öğelerini arayabiliyordu.
Windows 7 (2009)
Vista'nın çoğu sorununu çözen Windows 7'nin bugün hala kullanılan en iyi işlevlerinden bir tanesi, Windows Gezgini'ndeki Kitaplıklar işleviydi. Bu işlev, belirli klasörleri bir araya topluyordu.
Windows 8 (2012)
Windows 8, dokunmatik denetimleriyle ve yenilenen Görev Yönetici ile verimlilik alanında yenilikler sunuyordu. 2013'te yayınlanan Windows 8.1 bazı sorunları giderse de, önemli verimlilik işlevleri getirmedi.
Windows 10 (2015)
Sonunda en sonuncu Windows olan Windows 10'a kadar geldik. Windows 10 oyun ve kullanıcı arayüzü alanında ciddi yenilikler yaparken Cortana, verimliliğe dönük en ciddi işlevlerden biriydi. Sanal asistan sadece İngilizce dilinde çalışsa da, sizin için hatırlatıcılar oluşturabiliyor, ayarları açıp kapatabiliyor, bilgi arayabiliyor ve sadece sesinizle çok daha fazlasını yapabiliyordu.
Zeynel A. Öztürk
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