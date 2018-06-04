Windows 3.1'den Windows 10'a Verimlilik İşlevleri

Windows'un iş yapmayı kolaylaştıran verimlilik işlevleri, bugüne kadar hangi aşamalardan geçti?

Windows 3.1'den Windows 10'a Verimlilik İşlevleri

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