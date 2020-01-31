Windows 7'ye Antivirüslerden İyi Haber

Microsoft'un Windows 7'ye verdiği destek, bu ay resmi olarak sona erdi. Buna karşın önde gelen antivirüs üreticileri, yakın gelecekte işletim sistemine verdikleri desteği sürdürmeyi planlıyorlar.
Alman antivirüs test laboratuvarı AV-TEST, sektördeki bağlantıları yoluyla çoğu antivirüs üreticisinin Windows 7 sistemlerini en az iki yıl (2022'ye kadar) destekleyeceklerini öğrendi.
Windows 7'nin destek süresi dolduğundan, işletim sistemini kullanmaya devam edenlerin iyi bir antivirüse hiç olmadığı kadar ihtiyacı var. Gelecekte bulunabilecek güvenlik açıklarını antivirüs ile kapatmaya çalışmak iyi bir fikir olmasa da, kullanıcılar iyi bir antivirüs ile kendilerini daha güvende hissedebiliyorlar.
AV-TEST'e göre AhnLab, BullGuard, Carbon Black, FireEye, G Data, Ikarus, Kaspersky, K7 Computing, Microworld, Quickheal, Seqrite ve ThreatTrack, antivirüs yazılımlarının Windows 7'ye sunduğu desteği sonlandıracağına dair bir duyuru yapmadılar. Bu da firmaya göre Windows 7'nin bu antivirüsler tarafından iki sene daha destekleneceği anlamına geliyor.
Kullandığınız antivirüsün Windows 7'de desteklenip desteklenmeyeceğini AV-TEST'in blog gönderisinde kontrol edebilirsiniz.
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