Windows 7'ye Antivirüslerden İyi Haber

Destek süresi resmi olarak sona eren Windows 7, virüsler karşısında tamamen çaresiz mi kalacak? Gelen bu haber, içinizi rahatlatacak!

Windows 7'ye Antivirüslerden İyi Haber

Microsoft'un Windows 7'ye verdiği destek, bu ay resmi olarak sona erdi. Buna karşın önde gelen antivirüs üreticileri, yakın gelecekte işletim sistemine verdikleri desteği sürdürmeyi planlıyorlar.

Alman antivirüs test laboratuvarı AV-TEST, sektördeki bağlantıları yoluyla çoğu antivirüs üreticisinin Windows 7 sistemlerini en az iki yıl (2022'ye kadar) destekleyeceklerini öğrendi.

Windows 7'nin destek süresi dolduğundan, işletim sistemini kullanmaya devam edenlerin iyi bir antivirüse hiç olmadığı kadar ihtiyacı var. Gelecekte bulunabilecek güvenlik açıklarını antivirüs ile kapatmaya çalışmak iyi bir fikir olmasa da, kullanıcılar iyi bir antivirüs ile kendilerini daha güvende hissedebiliyorlar.

AV-TEST'e göre AhnLab, BullGuard, Carbon Black, FireEye, G Data, Ikarus, Kaspersky, K7 Computing, Microworld, Quickheal, Seqrite ve ThreatTrack, antivirüs yazılımlarının Windows 7'ye sunduğu desteği sonlandıracağına dair bir duyuru yapmadılar. Bu da firmaya göre Windows 7'nin bu antivirüsler tarafından iki sene daha destekleneceği anlamına geliyor.

Kullandığınız antivirüsün Windows 7'de desteklenip desteklenmeyeceğini AV-TEST'in blog gönderisinde kontrol edebilirsiniz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
7 bin kişilik gemide Corona Virüsü alarmı! 27 Türk yolcu da gemide!
İnsanlık tarihini değiştirecek şaşırtan keşif! Batı Afrika'da "hayalet" nüfus ortaya çıktı
Facebook'ta "Tanıyor Olabileceğin Kişiler" listesi ile öz babasını buldu
Çekim hilesi ortaya çıktı! İşte James Cordan'ın Carpool Karaoke'sinin arkasındaki gerçek!
Günün En çok Okunanları
Apple'dan 2020 Yılının İlk Çeyreğinde Rekor Gelir!
Android İçin En İyi Kablosuz Kulaklık Seçeneği Hangisi?
Mozilla, Yaklaşık 200 Şüpheli Firefox Eklentisini Sildi
Huawei İçin "Kısıtlı İzin" Çıktı!
Dansınız da Parmak İziniz Kadar Eşsiz!

 

 