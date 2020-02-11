Windows 7'de Ciddi Bir "Kapatma Sorunu" Çıktı

Destek süresi tamamlanan Windows 7, Microsoft'un muhtemelen canını sıkacak ciddi bir kapanma sorunuyla karşı karşıya kaldı. Bazı kullanıcılar, bilgisayarı baştan başlatmanın ve kapatmanın artık mümkün olmadığını söylüyor.
Windows 7'nin destek süresi 14 Ocak'ta tamamlanmıştı, bu yüzden Microsoft'un bu ciddi sorunu onarıp onarmayacağı merak konusu. Bazı PC'lerde yaşanan sorun, cihazı kapatmak istediğinizde "Bu bilgisayarı kapatma izniniz yok" mesajını görmenize yol açıyor. Sorunun kaynağı henüz bilinmiyor. Bir teoriye göre sorun, Kullanıcı Hesabı Denetimi'nde (UAC) yaşanan bir sorundan kaynaklanıyor olabilir.
Sorunu aşmaya yönelik birkaç alternatif yol bulunuyor. Bunlardan bir tanesi, "Ctrl + Alt + Del'e basıp, sağ alt köşedeki kırmızı simgeye tıklayarak yeniden başlatmak".
Sorunun destek süresi bittikten sonra çıkması, bazı komplo teorilerinin de ortaya atılmasına yol açtı. Bu iddialara göre sorun, Microsoft'un kullanıcılara Windows 10'u "teşvik etmek" için yaptığı bir hamle olabilir.
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