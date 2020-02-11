Windows 7'de Ciddi Bir "Kapatma Sorunu" Çıktı

Destek süresi tamamlanan Windows 7, kullanıcıların canını sıkan ilginç bir sorunla karşı karşıya kaldı!

Windows 7'de Ciddi Bir "Kapatma Sorunu" Çıktı

Destek süresi tamamlanan Windows 7, Microsoft'un muhtemelen canını sıkacak ciddi bir kapanma sorunuyla karşı karşıya kaldı. Bazı kullanıcılar, bilgisayarı baştan başlatmanın ve kapatmanın artık mümkün olmadığını söylüyor.

Windows 7'nin destek süresi 14 Ocak'ta tamamlanmıştı, bu yüzden Microsoft'un bu ciddi sorunu onarıp onarmayacağı merak konusu. Bazı PC'lerde yaşanan sorun, cihazı kapatmak istediğinizde "Bu bilgisayarı kapatma izniniz yok" mesajını görmenize yol açıyor. Sorunun kaynağı henüz bilinmiyor. Bir teoriye göre sorun, Kullanıcı Hesabı Denetimi'nde (UAC) yaşanan bir sorundan kaynaklanıyor olabilir.

Sorunu aşmaya yönelik birkaç alternatif yol bulunuyor. Bunlardan bir tanesi, "Ctrl + Alt + Del'e basıp, sağ alt köşedeki kırmızı simgeye tıklayarak yeniden başlatmak".

Sorunun destek süresi bittikten sonra çıkması, bazı komplo teorilerinin de ortaya atılmasına yol açtı. Bu iddialara göre sorun, Microsoft'un kullanıcılara Windows 10'u "teşvik etmek" için yaptığı bir hamle olabilir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Çinliler Corona Virüsü'ne karşı köpeklerine de maske takmaya başladı
İnsanlık tarihini değiştirecek şaşırtan keşif! Batı Afrika'da "hayalet" nüfus ortaya çıktı
Facebook'ta "Tanıyor Olabileceğin Kişiler" listesi ile öz babasını buldu
Korku filmi izlemek neden hoşumuza gider? Korku filmi izlemek zararlı mı yararlı mı?
Günün En çok Okunanları
Joaquin Phoenix kimdir? Joaquin Phoenix hakkında şaşırtıcı 25 gerçek
Xbox, Sony ve Nintendo'yu Rakip Olarak Görmediğini Açıkladı!
Galaxy S20 Ultra Posteri, Çıkıntıyı Öne Çıkardı
Galaxy S20 İçin Geri Sayım Başladı!
Galaxy Z Flip, Oscar Yayınında Göründü

 

 