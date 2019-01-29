Windows 7 İçin Media Player Desteği Kesiliyor
Microsoft, Windows 7 kullanmaya devam eden kullanıcılarına verdiği yazılım desteğini birer birer çekmeye devam ediyor
- Doğan Kürşat Aktaş
Windows 7 için sunulan genişletilmiş desteğin sona ermesine bir yıldan az bir süre kaldı ve bu, birçok geliştiricinin de mevcut işletim sistemi için desteklerini rafa kaldıracak olmaları anlamına geliyor. Buna bir örnek de Microsoft'un kendisinden geldi ve yazılım devi Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 için Windows Media Player'a ait bir özelliği kaldırmaya karar verdi.
Windows Latest tarafından fark edilen değişikliğe Microsoft'un 26 Ocak tarihinde sessiz sedasız güncellediği bir destek dosyasında rastlanılabiliyor. Dosya açıklamasında değiştirilen ifadeler, Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 için medya oynatıcılarına yeni dosya tanımlarının yayınlanmayacağını ortaya koyuyor. Üç farklı işletim sistemi sürümünü etkileyen değişiklik, Microsoft'un açıklamasına göre "müşterilerden gelen geri bildirimler ve kullanım verilerine dayanılarak" uygulamaya konuldu:
"Bundan itibaren Windows Media Center ve Windows Media Player kullanımınızda şarkılarınız için başlık, tarz ve sanatçı bilgilerinin yanı sıra dizi ve filmleriniz için yönetmen, oyuncu, afiş görseli ve TV rehberi bilgilerini göremeyebilirsiniz. Microsoft, kullanıcı geri bildirimi ve kullanım verilerine dayanarak söz konusu servisleri devam ettirmeme kararı almıştır. Bu, Windows cihazınızda yüklü olan medya oynatıcıları için dosya açıklamalarının güncellenmeyeceği anlamına gelmektedir. Bununla birlikte halihazırda yüklenmiş olan bilgileri görüntülemeye devam edebileceksiniz."
Söz konusu servisin durdurulmasının Windows 10 işletim sisteminde yüklü Windows Media Player sürümlerini etkilemediğini belirtmek gerekiyor. Dahası; söz konusu değişikliğin oynatma, içerik içerisinde gezinme ve internet üzerinden içerik oynatma gibi temel işlevleri etkilemeyecek olması, eski işletim sistemlerini kullanan kişiler tarafından değişikliğin fark edilmemesine dahi sebep olabilir.
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